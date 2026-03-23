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Sport Sport fecha contratação do zagueiro Habraão, do Athletico-PR Defensor de 24 anos reforça o Leão na Série B e na Copa do Nordeste

Enquanto não acerta a chegada do próximo treinador, o Sport se movimenta no mercado para reforçar o elenco. O Rubro-negro acertou a contratação do zagueiro Habraão, de 24 anos, que estava no Athletico-PR.

O defensor chega ao clube pernambucano para disputar a Série B do Brasileiro e a Copa do Nordeste. A informação da transação foi anunciada primeiramente pelo jornalista Vinicius Furlan e confirmada pela Folha de Pernambuco.

Revelado pelo Fortaleza, o novo zagueiro do Sport soma passagens por ABC, Chapecoense e estava no Athletico-PR desde 2024. Neste ano, foi utilizado em apenas quatro jogos. Todos pelo Campeonato Paranaense. No exterior, Habraão ainda atuou pelo Santa Clara, de Portugal.

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