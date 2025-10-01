Sport fica na bronca com arbitragem após empate com Fluminense: "Revoltante"

A- A+

O Sport ficou na bronca com a arbitragem da partida com o Fluminense, que terminou empatada em 2x2, na noite desta quarta-feira (1º), na Ilha do Retiro. A entrevista coletiva depois do confronto começou com o diretor geral de futebol, Enrico Ambrogini, reclamando de dois lances contra o clube pernambucano.

Na primeira etapa, o Fluminense marcou um gol com Martinelli, mas após o VAR entrar em ação, Raphael Claus anulou o tento tricolor, ao ver falta de Ignácio sobre Barletta. Segundo o dirigente rubro-negro, o atleta do time carioca deveria ter sido expulso. Já na segunda etapa, o árbitro assinalou um pênalti para os visitantes, mas havia apontado uma infração na origem da jogada.

"Hoje, a questão do cartão vermelho, foi nos falado que foi sem querer. É um pisão e foi sem querer? Essa é a justificativa? Quem era para tomar o cartão vermelho, sofre o pênalti depois, que é super duvidoso. É revoltante estar aqui, ninguém gosta de estar reclamando depois de uma partida bem disputada, mas que fomos bem prejudicados", lamentou Ambrogini.

O diretor rubro-negro ainda lembrou de lances contra Palmeiras, São Paulo e Vasco, para falar que o Sport tem sido prejudicado de forma recorrente na competição. Ambrogini afirmou ainda que ao fim da semana irá à CBF cobrar explicações.

"Parece que a gente se sente palhaço. Tem acontecido aqui dentro de forma recorrente, é um grande absurdo. Aí quem tem que vir falar somos nós. Não vejo ninguém que sustenta o escudo FIFA dar as caras. O (Rodrigo) Cintra, que está comandando bem a Comissão de Arbitragem, tem que tomar alguma providência. A gente começa a suspeitar de outras coisas", esbravejou.

"Representamos quatro milhões de torcedores, mas não podemos ficar de forma recorrente sendo tratados desta maneira. Esse é meu desabafo, e a gente espera que alguém apareça e fale. É fácil vir aqui e fazer o que fez, para depois de três jogos estar apitando de novo", concluiu.

O técnico rubro-negro, Daniel Paulista, também foi na linha do diretor de futebol, mas acredita que a arbitragem não pode levar a culpa sozinha. Aproveitando as mudanças que serão realizadas no calendário do futebol brasileiro, o treinador pediu a profissionalização dos árbitros.

"Sobre arbitragem, incomoda muito. Acho que os árbitros em muitos momentos... Não é que é culpa deles, mas quando falamos de futebol profissional, acho que a única profissão que estamos vendo envolvida que não é profissional é a arbitragem. O árbitro que apita aqui tem outra profissão, tem outro desempenho na sua vida profissional, e o futebol é um trabalho alternativo", pontuou Daniel.

"Às vezes, o árbitro não erra porque quer, mas, sim, porque não é profissional dessa profissão. Se tivéssemos árbitros que vivessem do futebol, poderíamos ter um avanço na diminuição do número de erros. Estamos vendo uma mudança de calendário, mas também temos que falar de arbitragem. Às vezes, ele precisa de ajuda. Crítica ele vem recebendo, mas será que o combo todo está ajudando para que o árbitro seja melhor?", questionou o técnico.

Veja também