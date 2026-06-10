Sport fica no empate com Athletic e perde chance de reassumir liderança da Série B
Rubro-negro fecha a 12ª rodada na terceira posição, com 23 pontos
Em confronto movimentado, na noite desta quarta-feira (10), o Sport perdeu a chance de se manter na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Na Ilha do Retiro com quase 14 mil torcedores, o Leão ficou no empate em 1x1, com o Athletic, e fecha a 12ª rodada na competição nacional na terceira colocação, com 23 pontos. São dois pontos a menos que o agora líder Vila Nova, e um a menos que o vice-líder e próximo adversário São Bernardo. O time mineiro, por sua vez, encerra a rodada em nono lugar, com 18 pontos.
Com uma formação diferente diante das ausências, o Sport chegou a ser superior ao Athletic ao longo do primeiro tempo, mas acabou não conseguindo ir para o intervalo em vantagem dentro de casa. O Leão até balançou as redes com Perotti, aos 29 minutos, mas o tento foi invalidado pelo VAR, por impedimento de Chrystian Barletta no início da jogada.
Anteriormente, nas primeiras investidas, o Rubro-negro já tinha construído boas investidas que terminaram em finalizações de Felipinho e Madson, respectivamente. Na reta final da primeira parte, Perotti quase marcou um belo gol. Depois de boa triangulação pela esquerda, o camisa 9 recebeu de Biel e mandou tirando tinta da meta defendida por Luan Polli.
O Athletic, por sua vez, teve sua melhor oportunidade aos 24 minutos. Diogo desceu bem pelo lado direito e mandou na área. Marcelo Benevenuto não afastou como o esperado e a bola ficou com Kauan Rodrigues, que chutou mascado à direita do gol de Thiago Couto.
Com Augusto Pucci e Carlos de Pena nas vagas de Madson e Edson Lucas, respectivamente, o Sport viu o Athletic iniciar o segundo tempo de forma incisiva. Ainda aos cinco minutos, Dixon Vera balançou as redes, mas o tento foi anulado.
Como resposta, o Leão emplacou uma verdadeira blitz nos minutos seguintes. Primeiro, Biel parou no travessão. Em seguida, Pucci foi premiado. Aos 15 minutos, Biel tocou de cabeça na área e o lateral-direito bateu rasteiro para fazer 1x0. A felicidade rubro-negra, porém, durou pouco. Ian Luccas, que já havia botado Thiago Couto para trabalhar, aos 17 minutos, empatou aos 20. O volante aproveitou cruzamento de Diogo, dominou e tocou no canto esquerdo do goleiro leonino.
Tentando retomar a vantagem no placar, com o objetivo de reassumir a liderança, o Sport parou na boa marcação visitante no restante do jogo e pouco conseguiu ameaçar o goleiro Luan Polli.
Ficha do jogo
Sport 1
Thiago Couto; Madson (Augusto Pucci), Marcelo Benevenuto, Zé Marcos e Felipinho; Pedro Martins (Zé Gabriel), Fábio Matheus e Biel (Marlon Douglas); Chrystian Barletta (Max), Edson Lucas (Carlos de Pena) e Perotti. Técnico: Márcio Goiano.
Athletic 1
Luan Polli; Diogo Batista (Douglas Pelé), Jhonatan, Belezi e Zeca; João Miguel, Gian Cabezas (Jota), Ian Luccas (Gabriel Moysés) e Kauan Rodrigues; Max (Bruninho) e Dixon Vera (Ruan Assis). Técnico: Alex Souza.
Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)
Árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho (PB)
Assistentes: Schumacher Marques Gomes e Luís Filipe Gonçalves Correa (ambos da PB)
VAR: Rafael Traci (SC)
Gols: Augusto Pucci, aos 15' do 2T (SPT); Ian Luccas, aos 20' do 2T (ATH)
Cartões amarelos: Carlos de Pena (SPT); Bruninho, Jhonatan Luiz (ATH)
Público: 13.724 torcedores
Renda: R$ 297.962,00