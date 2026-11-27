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Futebol Feminino Sport finaliza preparação para enfrentar o Botafogo e busca recuperação na Copinha Feminina Leoas da Base integram o Grupo E e enfrentaram o Santos na primeira rodada

O Sport finalizou, nesta sexta-feira (27), a preparação para enfrentar o Botafogo na segunda rodada da fase de grupos da Copinha Feminina. Antes do duelo, as Leoas da Base realizaram uma atividade em campo focada nos ajustes finais. A partida acontece neste sábado, às 15h.

Durante o trabalho, a comissão técnica optou pela correção de posicionamentos e pelo alinhamento de estratégias da equipe para o segundo confronto pelo Grupo E.

“O treino de hoje foi voltado principalmente para ajustes pontuais, tanto na organização com a bola quanto no comportamento sem ela. Aproveitamos o tempo que tivemos para corrigir detalhes importantes e deixar a equipe bem alinhada para fazer um jogo competitivo amanhã", destacou a técnica Keila Lima.

O Sport fez a sua estreia na competição diante do Santos, mas acabou sendo derrotado por 1 a 0, com gol sofrido aos seis minutos da segunda etapa. O tento foi marcado por Tamine Karuta.

Ação de incentivo

Na última quinta-feira (26), as atletas do Sport participaram de uma ação promovida pela Centauro em parceria com a Federação Paulista de Futebol (FPF), que distribuiu 426 kits esportivos para as atletas que disputam a Copinha. Cada kit era composto por um par de chuteiras novas e outros produtos.

Além de receberem os produtos, as atletas participaram de um debate com Milene Domingues, ex-meia da seleção brasileira e com passagem pelo Corinthians, Rayo Vallecano, além do futebol italiano.

Sport recebe kits em ação promovida pela Centauro com a Federação Paulista de Futebol na Copinha Foto: Ewerton Paulo/SCR

Durante a conversa, Milene compartilhou experiências vivenciadas durante a sua trajetória no esporte e conversou com as atletas sobre desafios, oportunidades e caminhos possíveis no futebol.

Disputada em São Paulo entre 24 de novembro e 12 de dezembro, a Copinha F 2026 avança para a quarta edição e reúne equipes e do futebol feminino de 20 clubes de todas as regiões do país.

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