Sport firma acordo judicial com Matheusinho e encerra vínculo com o atleta

Acordo prevê o cumprimento das obrigações de forma parcelada e indenização

Matheusinho, ex-atacante do SportMatheusinho, ex-atacante do Sport - Foto: Paulo Paiva/Sport

O Sport informou, na manhã desta segunda-feira (26), que firmou acordo judicial com o atleta Matheusinho, no âmbito de reclamação trabalhista em trâmite na Justiça do Trabalho e encerrou o processo com o atleta em definitivo.

Segundo nota divulgada pelo clube, o ajuste prevê o cumprimento das obrigações de forma parcelada, em seis prestações, e possui natureza indenizatória, sem reconhecimento de responsabilidade por parte do Leão.

O acordo estabelece quitação ampla das relações jurídicas mantidas com o atleta. Como desdobramento do acerto, o Sport ainda adotará as providências administrativas necessárias para a regularização cadastral e desportiva do atleta junto às entidades competentes, permitindo o exercício de suas atividades profissionais.

Emprestado pelo Santa Clara, de Portugal, Matheusinho fez 25 jogos pelo Leão, marcando dois gols e contribuindo com quatro assistências. 

Na sequência de sua carreira, o jogador foi anunciado pelo Ceará no último domingo (25), com vínculo até o fim de 2026.

