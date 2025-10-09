A- A+

Futebol Sport recebe proposta milionária e leva jogo com Flamengo para Arena de Pernambuco Partida atrasada da 12ª rodada do Brasileiro será realizada no dia 13 de novembro, às 20h30

Após a CBF anunciar que a partida atrasada entre Sport e Flamengo seria disputada no dia 13 de novembro, às 20h30, na Ilha do Retiro, o clube pernambucano usou as redes sociais para anunciar a mudança do local do duelo com os cariocas. A diretoria leonina recebeu e aceitou uma proposta de R$ 3 milhões e o jogo será disputado na Arena de Pernambuco. O nome da empresa não foi divulgada.

O clube destaca que o valor recebido já é a maior receita já registrada no futebol pernambucano, ultrapassando o arrecadado diante do Náutico, na final do Pernambucano de 2024, quando a renda bruta foi de R$ 1,8 milhão.

De acordo com o texto divulgado pelo Sport, o acordo foi firmado ainda no fim de julho, "com a ressalva de que a confirmação seria feita após a marcação do jogo pela CBF, fato que ocorreu nesta quinta-feira". Ainda segundo o clube, a decisão "não figura venda do mando de campo". O Leão lembra que já enfrentou os cariocas no estádio construído para a Copa do Mundo em quatro ocasiões: 2014, 2015, 2016 e 2021.

O Sport Club do Recife informa que decidiu realizar a partida contra o Flamengo, marcada para o dia 13 de novembro, na Arena de Pernambuco. A decisão, que não configura a venda do mando de campo, foi tomada após o Clube receber e aprovar uma proposta no valor de R$ 3 milhões… pic.twitter.com/u07DV3OG3y — Sport Club do Recife (@sportrecife) October 9, 2025

O contrato assinado pelo Sport prevê que o clube terá participação na precificação dos ingressos e na operação do jogo. Além disso, os torcedores leoninos vão poder ocupar os setores habituais do estádio localizado em São Lourenço da Mata e terão garantia de check-ins para sócios. Ficou acertado ainda que a torcida do Flamengo terá à disposição os setores Norte Superior e Norte Inferior.

A partida entre Sport e Flamengo será válida pela 12ª rodada do Brasileirão. O compromisso estava agendado para ocorrer em junho, mas foi adiado por conta da participação do clube carioca na Copa do Mundo de Clubes. Antes do encontro na Arena de Pernambuco, os times se enfrentam no Maracanã, no próximo dia 1º, às 21h, pela 31ª rodada.

Veja também