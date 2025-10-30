A- A+

Futebol Sport visita Arena de Pernambuco para operação de jogo contra o Flamengo Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e membros da Federação Pernambucana de Futebol (FPF) também marcaram presença antes do duelo entre os clubes pelo Brasileirão

Uma comitiva do Sport realizou nesta quinta-feira (30) uma visita à Arena de Pernambuco, palco que receberá o jogo do Leão contra o Flamengo, no dia 15 de novembro, pela Série A do Campeonato Brasileiro.

No encontro, que também teve as presenças de membros do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Federação Pernambucana de Futebol (FPF), foram observados tema como setorização, sinalizações, quantitativo de catracas da plataforma do clube e segurança

Do Sport, estavam presentes integrantes da diretoria administrativa, departamentos de marketing, relacionamento com o torcedor, da coordenação de Operação de Jogo e segurança do clube. A operacionalização, comercialização e precificação de ingressos será toda realizada pelo Leão.

