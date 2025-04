Sport inicia venda de ingressos para duelo contra o Flamengo, pelo Brasileirão Feminino; confira

A- A+

O Sport iniciou, nesta quinta-feira (10), a venda de ingressos para o jogo contra o Flamengo, válido pela quarta rodada do Brasileirão Feminino. A partida será realizada nesta sexta-feira (11), às 18h30, na Ilha do Retiro.

A comercialização dos bilhetes começou nesta quinta, às 16h, na plataforma oficial do Leão. Os sócios terão check-in gratuito, enquanto o público geral poderá adquirir o bilhete com preço único de R$ 10.

Os ingressos estarão disponíveis exclusivamente no site oficial do clube, sem venda física nas bilheterias da Ilha do Retiro.

O clube também reforçou a obrigatoriedade do cadastro de biometria facial para o acesso à Ilha. A torcida rubro-negra ficará no setor das sociais, cuja entrada se dá pelo portão 3. Já a visitante ficará na arquibancada do placar, com entrada pelo portão 10.

Crianças de até 7 anos e 11 meses têm entrada gratuita, mediante apresentação de documentação comprobatória.

Sport no Brasileirão Feminino

Com apenas um ponto, o Sport enfrenta o Flamengo buscando a primeira vitória no Brasileirão Feminino e visando uma retomada no campeonato. Após o confronto com o time carioca, as Leoas irão enfrentar o São Paulo, na próxima quarta-feira (16), fora de casa.

