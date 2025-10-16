A- A+

Brasileirão Sport confirma mudança de data para duelo atrasado contra o Flamengo; veja alteração O confronto entre rubro-negros segue marcado para a Arena de Pernambuco

O Sport confirmou a mudança de data para a partida atrasada contra o Flamengo, válida pela 12ª rodada do Brasileirão.

Antes, o duelo estava marcado para o dia 13 de novembro, às 20h30, na Arena de Pernambuco.

Agora, o confronto entre rubro-negros vai ocorrer no dia 15 de novembro, às 18h30, no mesmo estádio.

A mudança foi motivada por um evento imobiliário que já estava marcado para a primeira data divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

No comunicado sobre a confirmação da nova data, o Sport informou que o serviço de jogo, com informações detalhadas sobre ingressos, acessos e orientações ao torcedor, será divulgado quando estiver mais próximo da partida.

Polêmica

A partida entre Sport e Flamengo está envolvida numa polêmica em razão da venda da operação do jogo, que vai possibilitar uma presença maior da torcida visitante.

O Leão confirmou que recebeu e aceitou uma proposta de R$ 3 milhões líquidos, de uma empresa que não teve o nome divulgado, para tirar o jogo da Ilha do Retiro e levar até a Arena de Pernambuco.

Alvo de críticas da torcida, o Rubro-negro pernambucano destacou que a decisão "não figura venda do mando de campo", uma vez que já enfrentou o Flamengo no mesmo estádio em outras ocasiões.

No contrato assinado entre o Sport e a empresa, ficou definido que o clube terá participação na precificação dos ingressos e na operação do jogo.

Os torcedores do Leão vão ocupar os setores habituais do estádio e terão garantia de check-ins para sócios.

Já os flamenguistas terão direito a 30% da carga maior de ingressos, dispostos entre os setores Norte Superior e Norte Inferior.

Situação das equipes

Apesar de ser um confronto atrasado válido pelo primeiro turno, a partida na Arena de Pernambuco será disputada depois do jogo do segundo turno.

O Sport vai até o Maracanã visitar o Flamengo no dia 1º de novembro, daqui a duas rodadas.

As duas equipes vão se encontrar nesses dois jogos em cenários bem distintos. Enquanto o Flamengo disputa ponto a ponto a liderança da Série A com o Palmeiras, o Sport amarga a última colocação e tem chances mínimas de escapar do rebaixamento.

