Campeonato Brasileiro No jogo que pode sacramentar queda, Sport recebe Flamengo; veja onde assistir Jogo é atrasado da 12ª rodada e será realizado na Arena de Pernambuco

Diante do anúncio do presidente Yuri Romão de que não seguirá no comando do clube no próximo ano, o Sport volta a entrar em campo pela Série A do Campeonato Brasileiro. Às 18h30 deste sábado (15), o Rubro-negro vai receber o Flamengo, na Arena de Pernambuco, em compromisso atrasado da 12ª rodada. O duelo pode sacramentar a queda leonina de forma matemática à Segunda Divisão e está marcado pela venda de operação, por R$ 3 milhões, por parte da diretoria da equipe pernambucana.

Com 17 pontos, o Sport está 18 pontos atrás do Vitória, primeira equipe fora da zona de rebaixamento. Ou seja, passada a partida deste final de semana, o Leão só teria cinco jogos até o término do campeonato - 15 pontos em disputa -, ficando impossibilitado de tirar tal diferença de pontos. O Flamengo, por sua vez, é o vice-líder da competição, com 68 pontos, empatado em pontos com o Palmeiras.

Para o jogo diante dos cariocas, o técnico César Lucena não conta com atletas suspensos, e a tendência é que o time seja o mesmo que iniciou o confronto com o Atlético-MG, no final de semana passado. Atualmente, o clube da Ilha do Retiro acumula uma sequência de dez partidas sem triunfar dentro do Brasileirão. Frente ao Galo, inclusive, chegou a abrir 2x0, mas levou a virada e perdeu por 4x2.

Apesar de não perder ninguém por suspensão, o Rubro-negro ainda conta com jogadores entregues ao departamento médico. São os casos do volante Pedro Augusto e do lateral-esquerdo Igor Cariús. Enquanto o cabeça de área se recupera de uma lesão muscular no quadril direito, o camisa 16 segue tratando um desconforto na panturrilha esquerda, sofrido diante do Juventude. Zé Lucas, entregue à seleção brasileira sub-17 que disputa a Copa do Mundo da categoria, no Catar, é outra baixa para os próximos jogos.

Flamengo recheado de desfalques

De olho no topo da tabela, a equipe dirigida por Filipe Luís desembarca no Recife com uma lista de 12 ausências para encarar o Sport. Nomes como Allan, Jorginho, Léo Ortiz, De La Cruz e Pedro estão sob cuidados médicos. Outras peças, como Danilo, Alex Sandro, Viña, Arrascaeta, Varela, Plata e Carrascal estão defendendo suas respectivas seleções nesta Data Fifa.

Ficha técnica

Sport

Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Rivera, Lucas Kal e Lucas Lima; Léo Pereira, Matheusinho e Pablo. Técnico: César Lucena.

Flamengo

Rossi; Emerson Royal, Léo Pereira, João Victor e Ayrton Lucas; Pulgar, Evertton Araújo e Saúl; Luiz Araújo, Samuel Lino e Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís.

Local: Arena de Pernambuco (São Lourenço da Mata/PE)

Horário: 18h30

Árbitro: Rafael Klein (RS)

Assistentes: Maira Mastella Moreira e Michael Stanislau (ambos do RS)

VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

Transmissão: Prime Video

