Futebol Sport não vence Flamengo no Rio de Janeiro há 25 anos; veja retrospecto Leão soma cinco derrotas consecutivas em visitas ao adversário deste sábado (1º)

Em momento conturbado na temporada, o Sport tem pela frente nesta rodada do Brasileirão nada mais nada menos que o atual vice-líder da competição, o Flamengo. Neste sábado (1º), o Leão vai até o Maracanã, onde encara os cariocas, às 21h, pela 31ª rodada. A equipe pernambucana é a lanterna, com apenas 17 pontos, e ainda terá que lidar com um longo jejum sem derrotar o adversário na capital fluminense.

Na história da Primeira Divisão do futebol brasileiro, o Sport visitou o Flamengo em 23 oportunidades. São 16 vitórias cariocas, quatro empates e apenas três resultados positivos pernambucanos. O último deles, no entanto, há 25 anos. Em 14 de outubro de 2000, a equipe da Praça da Bandeira venceu os donos da casa por 2x1, na edição do Brasileiro chamada de Copa João Havelange.

Desde então, o Sport tem acumulado tropeços quando vai ao Rio de Janeiro encarar o clube da Gávea. De 2000 para cá, aconteceram outros 12 embates. O Flamengo venceu nove, enquanto outros três terminaram empatados. Nos últimos cinco encontros, foram cinco triunfos flamenguistas.

Além do retrospecto negativo perante o Flamengo, o Sport acumula tropeços nas últimas rodadas do Brasileiro. Após vencer o Corinthians, na 24ª rodada, o Rubro-negro já vem de sete partidas seguidas sem ganhar no certame. Depois da derrota para o Mirassol, o técnico Daniel Paulista se reuniu com a diretoria do clube e acertou sua saída da Ilha do Retiro. César Lucena será o responsável por comandar a equipe no Maracanã.

O time carioca, por sua vez, vive um momento completamente oposto na temporada. Com 61 pontos, briga ponto a ponto com o Palmeiras pelo título da Série A. O Verdão está um ponto na frente. Além disso, neste meio de semana, o time dirigido por Filipe Luís se classificou para a quarta final de Libertadores dos últimos seis anos, ao ficar no empate com o Racing, na Argentina, e pode se tornar o primeiro brasileiro a ser tetracampeão do torneio continental.

Passado o confronto deste sábado, Sport e Flamengo voltam a se encontrar no próximo dia 15. Em jogo atrasado da 12ª rodada, os rubro-negros se enfrentam às 18h30, na Arena de Pernambuco.

