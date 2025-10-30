Qui, 30 de Outubro

Futebol

Sport não vence Flamengo no Rio de Janeiro há 25 anos; veja retrospecto

Leão soma cinco derrotas consecutivas em visitas ao adversário deste sábado (1º)

Hernane briga pela bola com Diego, na derrota do Sport por 3x0, no Maracanã, em 2020Hernane briga pela bola com Diego, na derrota do Sport por 3x0, no Maracanã, em 2020 - Foto: Alexandre Vidal / Flamengo

Em momento conturbado na temporada, o Sport tem pela frente nesta rodada do Brasileirão nada mais nada menos que o atual vice-líder da competição, o Flamengo. Neste sábado (1º), o Leão vai até o Maracanã, onde encara os cariocas, às 21h, pela 31ª rodada. A equipe pernambucana é a lanterna, com apenas 17 pontos, e ainda terá que lidar com um longo jejum sem derrotar o adversário na capital fluminense. 

Na história da Primeira Divisão do futebol brasileiro, o Sport visitou o Flamengo em 23 oportunidades. São 16 vitórias cariocas, quatro empates e apenas três resultados positivos pernambucanos. O último deles, no entanto, há 25 anos. Em 14 de outubro de 2000, a equipe da Praça da Bandeira venceu os donos da casa por 2x1, na edição do Brasileiro chamada de Copa João Havelange. 

Desde então, o Sport tem acumulado tropeços quando vai ao Rio de Janeiro encarar o clube da Gávea. De 2000 para cá, aconteceram outros 12 embates. O Flamengo venceu nove, enquanto outros três terminaram empatados. Nos últimos cinco encontros, foram cinco triunfos flamenguistas.  

Além do retrospecto negativo perante o Flamengo, o Sport acumula tropeços nas últimas rodadas do Brasileiro. Após vencer o Corinthians, na 24ª rodada, o Rubro-negro já vem de sete partidas seguidas sem ganhar no certame. Depois da derrota para o Mirassol, o técnico Daniel Paulista se reuniu com a diretoria do clube e acertou sua saída da Ilha do Retiro. César Lucena será o responsável por comandar a equipe no Maracanã.

O time carioca, por sua vez, vive um momento completamente oposto na temporada. Com 61 pontos, briga ponto a ponto com o Palmeiras pelo título da Série A. O Verdão está um ponto na frente. Além disso, neste meio de semana, o time dirigido por Filipe Luís se classificou para a quarta final de Libertadores dos últimos seis anos, ao ficar no empate com o Racing, na Argentina, e pode se tornar o primeiro brasileiro a ser tetracampeão do torneio continental. 

Passado o confronto deste sábado, Sport e Flamengo voltam a se encontrar no próximo dia 15. Em jogo atrasado da 12ª rodada, os rubro-negros se enfrentam às 18h30, na Arena de Pernambuco. 

