Brasileirão Sport segura pressão no primeiro tempo, mas "desmorona" no segundo, e perde para o Flamengo Leão da Ilha saiu derrotado por 3 a 0 para a equipe carioca

O Sport voltou a perder na Série A do Campeonato Brasileiro. Desta vez, o Leão da Ilha foi derrotado pelo Flamengo por 3 a 0, neste sábado (1º), no Maracanã, em partida válida pela 31ª rodada da competição.

Na estreia de César Lucena como treinador interino da equipe, os pernambucanos até conseguiram segurar a pressão dos cariocas no primeiro tempo, mas na virada para o segundo, a superioridade técnica do Flamengo prevaleceu.

Bruno Henrique, duas vezes, e Arrascaeta foram os autores dos gols da vitória do Rubro-negro carioca.

Com o resultado, o Sport chegou ao sétimo jogo consecutivo sem vitória e continua afundado na lanterna da competição com apenas 17 pontos, 18 atrás do Santos, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

O Flamengo, por outro lado, foi a 64 pontos e assumiu momentaneamente a liderança do Brasileirão.

O Sport volta a campo agora na próxima quarta-feira (5), quando recebe o Juventude, na Ilha do Retiro, às 19h. No mesmo dia, o Flamengo vai até o Morumbis enfrentar o São Paulo.

O jogo

O Sport entrou em campo sabendo que um abismo o separava do Flamengo. Fora os 44 pontos de diferença entre as duas equipes antes da partida começar, tecnicamente, a equipe carioca era superior à equipe pernambucana.

E isso foi comprovado durante todo o primeiro tempo. Nos 45 minutos iniciais, o Sport, praticamente, não viu a cor da bola. A dominância do Flamengo começou logo cedo. Aos três minutos, Samuel Lino cruzou bola venenosa na área, mas Gabriel, ligado na jogada, saiu do gol para afastar o perigo.

Três minutos depois veio a primeira finalização flamenguista. De La Cruz recebeu livre na intermediária, mas acabou finalizando à direita da meta do Sport. Aos 10, após saída de bola errada de Sérgio Oliveira, foi a vez de Saúl aproveitar a sobra e finalizar por cima do gol dos pernambucanos.

Aos 13, foi a vez de Lino arriscar. Após receber bom passe de De La Cruz, o ponta limpou bem a marcação de Aderlan e bateu cruzado para fora. Aos 14, foi a vez do próprio Lino criar uma grande chance para Bruno Henrique. Dentro da área, o atacante recebeu livre de marcação, mas mandou por cima do gol de Gabriel.

O Sport até tentou ficar um pouco mais com a bola depois da ronda inicial feita pelo Flamengo, mas o Rubro-negro pernambucano não conseguia progredir as jogadas. O Rubro-negro carioca, por outro lado, mantinha a pressão.

Aos 22, Lino limpou a marcação de Cariús e Ramon, mas finalizou fraco nas mãos de Gabriel. Aos 32, outras duas chances para o Flamengo. A primeira foi com Saúl, que chutou de fora da área para fácil defesa do goleiro do Sport. A segunda foi com Emerson, que arriscou de perna esquerda, mas também parou em Gabriel.

A última grande chance do Flamengo aconteceu aos 39 minutos. E quase foi um golaço. Novamente de fora da área, De La Cruz arriscou um chute venenoso de perna direita. O uruguaio, no entanto, acabou parando em Gabriel, que fez uma excelente defesa de mão trocada e mandou para escanteio.

Segundo tempo

Sem mudanças nas escalações, o segundo tempo também começou sem mudanças na forma de jogar das duas equipes. E logo aos quatro minutos, o Flamengo já assustou o Sport pela primeira vez. Após bola rebatida, De La Cruz aproveitou a sobra e finalizou com perigo, rente à trave do Leão.

Mas de tanto insistir, o Flamengo, enfim, conseguiu balançar as redes. Aos seis minutos, Lino enfiou boa bola em profundidade para Bruno Henrique. Cara a cara com o goleiro, o atacante não perdoou e abriu o placar.

O gol poderia diminuir o ritmo do Flamengo, mas o Urubu não mudou sua forma de jogar e continuou pressionando o Sport. O resultado apareceu aos 15 minutos. Saúl recuperou a bola na defesa do Leão e cruzou para a área. Lino apareceu para cabecear e exigir boa defesa de Gabriel. No rebote, Bruno Henrique apareceu livre para fazer o segundo dele e do Flamengo.

E se a situação já era bem delicada para o Sport com o placar de 2 a 0, o cenário piorou aos 22 minutos. Desta vez, Arrascaeta acertou um lindo chute em cobrança de falta e marcou o terceiro para o Flamengo.

Aos 39, o Sport ganhou um "pingo" de esperança para poder, ao menos, tentar ameaçar o Flamengo. Evertton Araújo foi expulso após recomendação do VAR, por causa de uma solada no joelho de Ramon. Na cobrança de falta que sucedeu o lance, Sérgio Oliveria deu o único chute perigoso do Leão nesta noite e obrigou Rossi a fazer boa defesa.

Com um a mais, no entanto, o Sport pouco fez nos minutos finais e o resultado se manteve até o apito final do árbitro da partida.

Ficha técnica

Flamengo 3

Rossi; Emerson, Danilo, Léo Pereira (Juninho) e Ayrton Lucas; De La Cruz (João Vitor), Saúl e Plata (Arrascaeta); Carrascal (Luiz Araújo), Bruno Henrique (Evertton Araújo) e Samuel Lino. Técnico: Filipe Luís.

Sport 0

Gabriel; Aderlan, Ramon Menezes, Lucas Kal e Igor Cariús; Rivera, Sérgio Oliveira e Lucas Lima (Barletta); Romarinho (Pedro Augusto), Derik Lacerda e Léo Pereira. Técnico: César Lucena.

Local: Maracanã (Rio de Janeiro/RJ)

Árbitro: Fernando Antônio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)

Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Márcio Gleidson Correia Dias (PA)

VAR: Rafael Traci (SC)

Gols: Bruno Henrique, aos 6 e aos 15 do 2T, e Arrascaeta, aos 22 do 2T

Cartões amarelos: Ayrton Lucas e Bruno Henrique (F); Gabriel e Lucas Kal (S)

Cartão vermelho: Evertton Araújo



