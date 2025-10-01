A- A+

Campeonato Brasileiro Sport marca no fim e fica no empate com Fluminense na Ilha do Retiro Resultado fez o Leão chegar aos 15 pontos; cariocas foram a 35 e ganharam uma posição

A missão segue difícil, mas o Sport contou com um gol na bacia das almas para evitar mais uma derrota na Série A do Campeonato Brasileiro. Em confronto válido pela 26ª rodada, o Rubro-negro ficou na igualdade com o Fluminense, em 2x2, na Ilha do Retiro, na noite desta quarta-feira (1º), diante de mais de 14 mil leoninos presentes.



O resultado manteve o Leão afundado na lanterna, agora com 15 pontos, enquanto os cariocas chegaram aos 35 pontos, subindo momentaneamente para o sétimo lugar.

Muita transpiração e pouca inspiração. Assim pode ser resumido o primeiro tempo entre pernambucanos e cariocas. Sport e Fluminense fizeram um duelo muito truncado, com poucas oportunidades de gols para ambos os lados. Daniel Paulista surpreendeu ao escalar o Leão com Hyoran na vaga de Lucas Lima. A modificação, no entanto, pouco surtiu efeito. A melhor chance do Leão foi ainda no primeiro minuto, com Zé Lucas, em finalização que acabou indo por cima da meta de Fábio. Rivera, logo em seguida, e Chrystian Barletta, de fora da área, também tentaram, mas sem sucesso.

Do lado tricolor, apesar dos espaços cedidos pela zaga mandante, a primeira boa investida aconteceu aos 23 minutos. Lucho Acosta fez jogada individual e achou Canobbio, que bateu por cima de Gabriel e acertando o poste direito. No fim da primeira etapa, Martinelli chegou a balançar as redes, mas Raphael Claus deu falta sobre Barletta na origem da jogada, após intervenção do árbitro de vídeo.

Na ida para o vestiário, Daniel Paulista tentou elevar o desempenho do time na base da conversa e voltou do intervalo sem mudanças. Na prática, o treinador não demorou a perder a paciência. Depois de lance desperdiçado por Colo Ramírez, aos 12, o técnico sacou o atacante e Barletta para acionar Pablo e Romarinho, respectivamente. Não deu tempo, porém, das alterações surtirem qualquer efeito. Em boa trama coletiva, o Flu acertou a trave com Cano. Na sequência do lance, Serna mandou para a área e Lucho Acosta apareceu para mandar para o fundo das redes.

Insatisfeito, Daniel deixou o Sport ainda mais ofensivo ao colocar Lucas Lima e tirar Zé Lucas. Com Hyoran mais ligado no segundo tempo, o camisa 10 empatou em sua primeira participação na partida. Ele recebeu do companheiro e deu um toque por cima de Fábio para fazer 1x1, aos 27.

Cinco minutos mais tarde, no lance mais polêmico do jogo, o Fluminense voltou a ficar na frente do placar. Ignácio foi tocado por Luan Cândido na área. No primeiro momento, Raphael Claus deu falta na origem da jogada, no meio de campo, mas após análise no VAR, voltou atrás e concedeu penalidade para os visitantes. Na cobrança de John Kennedy, Gabriel chegou a tocar na bola, mas não o suficiente para evitar o gol tricolor.

Sem se entregar, o Sport chegou à igualdade na base do abafa. No último minuto, Lucas Lima mandou para a área, a zaga carioca tentou afastar, e a bola sobrou para Luan Cândido marcar seu primeiro gol pelo clube leonino.

Ficha do jogo

Sport 2

Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido, Rivera, Zé Lucas (Lucas Lima) e Hyoran (Atencio); Matheusinho (Léo Pereira), Chrystian Barletta (Romarinho) e Colo Ramírez (Pablo). Técnico: Daniel Paulista.

Fluminense 2

Fábio; Guga (Samuel Xavier), Ignácio, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules (Otávio) e Lucho Acosta (Lima); Canobbio (Soteldo), Serna e Cano (John Kennedy). Técnico: Luis Zubeldía.

Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Daniel Luís Marques e Luiz Alberto Andrini Nogueira (ambos de SP)

VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)

Gols: Lucho Acosta, aos 18', e John Kennedy, aos 37' do 2T (FLU); Lucas Lima, aos 27', e Luan Cândido, aos 51' do 2T (SPT)

Cartões amarelos: Colo Ramírez, Matheus Alexandre, Zé Lucas (SPT); Ignácio (FLU)

Público: 14.172 torcedores

Renda: R$ 407.770,00

