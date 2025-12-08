A- A+

Esportes Sport foca em busca por treinador e readequação do orçamento para 2026 Enrico Ambrogini, diretor-geral de futebol do clube, declarou que o Leão precisa "saber onde quer estar daqui 10 anos" na hora de planejar o futuro

Readequar o orçamento do clube e definir o novo técnico são os dois principais pontos que o Sport trabalha para 2026. Segundo Enrico Ambrogini, diretor-geral de futebol, o Leão precisa definir qual caminho pretende trilhar para o futuro após o rebaixamento à Série B e a mudança de gestão, que será definida após a eleição presidencial no dia 15 de dezembro.





Comitê

O dirigente tem atuado nos últimos dias como interlocutor de um comitê de transição, com participação também de representantes das três chapas que disputam a presidência, para acertar questões prioritárias dentro do clube.

“O comitê já foi montado. Tivemos uma reunião com ex-presidentes e também com representantes das três chapas. Temos de tomar decisões das mais urgentes, sem esperar o dia 15. A maior parte envolve renovação e propostas que tivemos de saída de atletas, para o comitê, em conjunto, deliberar”, iniciou. A folha salarial do Sport em 2025 estava em R$ 6,5 milhões.

“O cenário não é bom para qualquer chapa que ganhe (a eleição). Quem sentar na cadeira de presidente precisa estar disposto a continuar com a mudança. A gestão que ainda está no clube tentou dar um passo de profissionalização, mas o clube, como um todo, não estava pronto para isso. É preciso saber onde o Sport quer estar daqui dez anos. Dependendo do caminho, é preciso começar já. Se quer uma profissionalização, SAF, o que quer que seja, é preciso começar já para não ficar atrasado. Tudo isso para a parte política não atropelar negativamente uma retomada de crescimento do clube”, completou.

Na eleição presidencial, disputam o pleito as chapas “Leões Pela Mudança”, encabeçada por Matheus Souto Maior; “Sport Eterno – Mudança para Vencer”, liderada por Paulo Bivar; e “Sport Unido para Vencer”, com Branquinho como postulante ao cargo de presidente.

Técnico

Ambrogini reforçou que também há pressa pela definição de quem será o novo técnico do clube para 2026.

“A questão do treinador tem de ser decidida urgentemente. Você pode tirar alguém do clube, mas trazer um técnico que gosta do cara. Você já começa com o pé esquerdo. Isso precisa ser acelerado para começar o Campeonato Pernambucano. Acho que o Sport deveria começar o ano que vem, nas duas primeiras rodadas, com um time alternativo. Mesmo se apresentando no dia 28 (de dezembro) e dia 2 (janeiro) com treinos em campo, você só teria oito dias de pré-temporada até a estreia do dia 10. Isso tem de ser levado em conta para termos pelo menos uma pré-temporada de 15 dias. Mas não podemos tomar essa decisão sem ouvir o treinador. Se ele disser que quer (time principal), nós temos de fazer porque estará dentro da autonomia dele”, argumentou.

