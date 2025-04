A- A+

Campeonato Brasileiro Com Pepa pressionado, Sport recebe Fortaleza pelo Brasileirão; veja onde assistir Confronto acontece às 20h deste sábado (26), na Ilha do Retiro

Pressionado. Assim chega o técnico Pepa ao confronto da noite deste sábado, entre Sport e Fortaleza, pela sexta rodada do Brasileirão. Qualquer resultado que não seja o de uma vitória rubro-negra, no confronto marcado para acontecer às 20h, na Ilha do Retiro, pode significar o fim da linha da passagem do treinador no comando da equipe. Esta é a segunda vez que os clubes se enfrentam na temporada. Em fevereiro, também no Recife, os visitantes triunfaram por 2x0, pela Copa do Nordeste.

Sem vencer na Série A, o Leão pernambucano soma apenas um ponto e amarga a lanterna da Série A, além de acumular sete jogos sem vencer em 2025. O Tricolor do Pici, por sua vez, é o 14º, com cinco pontos.

"Será um jogo apertado, onde as duas equipes procuram fazer um jogo duro. Sempre que jogamos contra eles, sabemos das características, é um time reativo, que propõe jogo de contra-ataque e temos que ficar espertos com isso. Vamos tentar ficar com a bola e não cometer erros, porque na Série A, quanto mais se comete erros, mais difícil fica a partida. Estamos concentrados para isso", falou o atacante Chrystian Barletta.

Após Sport e Fortaleza assinarem acordo para os embates entre os times no Brasileiro acontecerem com torcida única, os cearenses voltaram atrás e solicitaram sua carga de ingressos para o confronto. Sendo assim, tricolores terão acesso à Arquibancada do Placar na Ilha do Retiro. Em única parcial divulgada pelo Rubro-negro, nove mil bilhetes foram vendidos de forma antecipada.

Quem joga

Em meio à necessidade da virada de chave, o Sport contará com alguns retornos no compromisso deste final de semana. Após ficar fora da partida do Corinthians para ter que cumprir suspensão, o lateral-direito Matheus Alexandre volta a ser relacionado e deve ser opção entre os reservas.

Na lateral esquerda, Igor Cariús está recuperado de lesão na coxa e tem grandes chances de iniciar o jogo como titular. Ele esteve fora das partidas contra Vasco, RB Bragantino e Corinthians. Chico vinha sendo improvisado no setor.

As ausências, no entanto, seguem atrapalhando Pepa de ter à disposição o que há de melhor no elenco. Na última partida, o volante Christian Rivera recebeu o terceiro amarelo e só volta contra o Fluminense.

Já o lateral-esquerdo Dalbert, na transição física, e Pablo, se recuperando de uma lesão no adutor da coxa esquerda, seguem de fora. O meio-campista Sérgio Oliveira voltou a sentir um desconforto na posterior da coxa direita ao longo da semana e é dúvida.

Segurança

Por conta da presença de torcedores visitantes no jogo, a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) vai mobilizar 818 policiais para garantir a segurança do confronto.

No estádio, será proibido o acesso de torcedores portando bandeiras, adereços, camisas, roupas ou outro material que faça alusão às torcidas organizadas Leões da TUF e Irmandade Tricolor, ambas do Fortaleza, devido ao histórico de violência envolvendo os grupos.

Ficha técnica

Sport

Caíque França; Hereda, João Silva, Chico e Igor Cariús; Zé Lucas, Du Queiroz, Sérgio Oliveira (Fabricio Domínguez) e Lucas Lima; Chrystian Barletta e Gonçalo Paciência. Técnico: Pepa.

Fortaleza

João Ricardo; Kuscevic, Tinga e Gustavo Mancha; Pikachu, Rossetto, Pol Fernández, Martínez (Lucas Sasha) e Diogo Barbosa; Moisés e Deyverson. Técnico: Vojvoda.

Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Horário: 20h

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro e Daniel Paulo Ziolli (ambos de SP)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

Transmissão: Premiere.

