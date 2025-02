A- A+

Copa do Nordeste Com torcida, Sport recebe Fortaleza pela Copa do Nordeste; veja onde assistir Partida será realizada às 21h30 desta terça-feira (4), na Ilha do Retiro

Com o foco do clube voltado para fora das quatro linhas, o Sport entra em campo na noite desta terça-feira (4). Após a derrota no Clássico das Multidões para o Santa Cruz, o Rubro-negro encara o Fortaleza, às 21h30, na Ilha do Retiro, em confronto válido pela segunda rodada da Copa do Nordeste. Para o duelo, os pernambucanos poderão contar com o apoio do torcedor.

Após reverter a decisão do Governo do Estado, o Leão voltou a comercializar os ingressos para o duelo diante do Tricolor do Pici. Até o final de semana, mais de 15 mil bilhetes haviam sido vendidos de forma antecipada.

Vale lembrar que em acordo feito entre as diretorias dos dois clubes, na semana passada, já havia ficado definido que a partida seria disputada com torcida única.

Ou seja, torcedores da equipe cearense não foram prejudicados, após a Justiça determinar que os pernambucanos passem a realizar seus jogos com a presença apenas do torcedor do time mandante.

"Temos um desafio importante, grande, contra uma equipe forte, que é o Fortaleza. Espero vê-los (os torcedores) na Ilha do Retiro num clima alegre e tenho certeza que nossa equipe fará uma grande exibição. Vamos buscar essa vitória", declarou o presidente do Sport, Yuri Romão.

Campo e bola

Depois de estrear na Copa do Nordeste com vitória sobre o Ferroviário-CE, o Sport chega ao confronto com o Fortaleza buscando dar uma resposta ao torcedor. Segundo colocado do Grupo A, com três pontos, o Rubro-negro vem de derrota no Clássico das Multidões, pelo Estadual, com uma atuação abaixo do esperado.

Para a partida perante os atuais campeões do Nordestão e líderes do grupo, o técnico Pepa ainda não poderá contar com o capitão Rafael Thyere. O zagueiro segue se recuperando de dores na lombar e vai adiar, mais uma vez, a estreia na temporada.

Com o treinador optando pelo rodízio do elenco nestes primeiros jogos do ano, a escalação rubro-negra é uma incógnita. Porém, a tendência é que poucas peças sejam modificadas, em relação à equipe que iniciou o clássico com o Santa Cruz no Arruda.

Na lateral esquerda, por exemplo, a tendência é que Igor Cariús volte à titularidade na vaga de Dalbert. Já no setor ofensivo, Lenny Lobato e Gustavo Maia têm boas chances de aparecer na formação inicial, apesar do segundo não ter desempenhado bem ao ser acionado no último final de semana. Romarinho também é outra opção para atuar ao lado de Gonçalo Paciência.

Novidades

O duelo contra o Fortaleza ainda pode reservar duas estreias pelo lado do Sport.

Depois de ficar no banco diante do Santa, o atacante Carlos Alberto vive a expectativa de ganhar seus primeiros minutos com a camisa rubro-negra. O meia-atacante Rodrigo Atencio, apresentado nesta segunda-feira, deve ser relacionado pela primeira vez.

Ficha técnica

Sport

Caíque França; Matheus Alexandre, Antônio Carlos, Chico e Igor Cariús; Zé Lucas, Fabricio Domínguez e Lucas Lima; Lenny Lobato, Gustavo Maia (Romarinho) e Gonçalo Paciência. Técnico: Pepa.

Fortaleza

João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Titi, Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Pedro Augusto e Calebe; Marinho, Lucero e Breno Lopes. Técnico: Vojvoda.

Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Horário: 21h30

Árbitro: Rafael Carlos Salgueiro Lima (AL)

Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira e Ruan Luiz de Barros Silva (ambos de AL)

Transmissão: TV Jornal, Premiere e ESPN.

Veja também