Copa do Nordeste Sport tem atuação irregular e perde para o Fortaleza pela Copa do Nordeste Depois de perder para o Santa Cruz, Leão acumula segunda derrota seguida na temporada

No segundo compromisso mais árduo da temporada, o Sport voltou a decepcionar sua torcida. Após o revés no Clássico das Multidões, o Leão foi superado pelo Fortaleza, por 2x0, na noite desta terça-feira (4), em confronto válido pela segunda rodada da Copa do Nordeste, na Ilha do Retiro, diante de Magrão e outros mais de 11 mil rubro-negros.

O resultado manteve o Tricolor na liderança do Grupo A, agora com seis pontos. O time pernambucano, por sua vez, caiu para o quarto lugar na tabela, com três pontos.

Antes mesmo de a bola rolar, a escalação do Sport chamou a atenção dos torcedores. Dando sequência ao rodízio no elenco rubro-negro, Pepa optou por iniciar o duelo contra os cearenses com Fabricio Domínguez, Lucas Lima e Gonçalo Paciência entre os reservas.

Titular com frequência, Barletta foi poupado, após apresentar um desconforto no treino da última segunda-feira, enquanto Rodrigo Atencio também não foi relacionado.

Entre as modificações na formação inicial, o destaque ficou por conta de Carlos Alberto. Depois de ficar no banco contra o Santa Cruz, o atacante fez sua estreia diante do Fortaleza, mas deixou o gramado, com um trauma no joelho direito, ainda aos 36 minutos para a entrada de Lucas Lima. Enquanto esteve em campo, o camisa 17 teve participação tímida pelo lado esquerdo ofensivo.

O primeiro tempo, inclusive, ficou marcado pela disputa física entre as equipes. Assim como no Clássico das Multidões, o Sport estava bem postado em campo, conseguia chegar ao ataque com frequência, mas encontrava dificuldades para finalizar as jogadas.

A melhor chance do Leão saiu dos pés de Tití Ortiz, em finalização de fora da área, aos oito minutos.

Pelo lado do Fortaleza, a estratégia era conter qualquer ímpeto do Sport e apostar nos contra-ataques. Foi assim que o Leão do Pici conseguiu construir a melhor oportunidade da etapa inicial.

Aos 24, Pochettino avançou em velocidade pela direita e caiu reclamando de falta. Na sequência do lance, Lucero aproveitou a bola e bateu firme, cruzado, carimbando o travessão de Caíque França.

Vacilo custa caro

Na segunda etapa realizada sob chuva, um vacilo do Sport logo nos primeiros minutos definiu o andar do confronto. Em bola disputada no meio, Hyoran tentou driblar para trás e cedeu contra-ataque ao Fortaleza, aos oito minutos. Na sequência do lance, Pochettino acionou Moisés em velocidade.

Carrasco do Rubro-negro em 2024, ao marcar três gols na semifinal, o camisa 11 voltou a castigar os pernambucanos em chute cruzado, sem chances para Caíque França.

O tento sofrido fez Pepa acionar Fabricio Domínguez e Gonçalo Paciência na partida. Posteriormente, foi a vez de Gustavo Maia e Romarinho entrarem em ação.

Do lado visitante, as modificações feitas por Vojvoda afrouxaram a marcação cearense e o Sport ficou no quase em dois arremates de fora da área.

Aos 32, Lucas Lima fez boa jogada individual e chutou colocado para fora. Dois minutos depois, foi a vez de Gustavo Maia tentar e ver a bola sair à esquerda com perigo.

Já na base do abafa, em bola cruzada, Antônio Carlos obrigou João Ricardo a fazer bela defesa. No entanto, na continuidade do lance, o Fortaleza aproveitou contra-ataque e definiu o confronto aos 47. Breno Lopes invadiu a área pela esquerda e tocou na saída de Caíque França.

Segurança

A Polícia Militar de Pernambuco empregou um efetivo de 976 agentes de segurança. A área interna do estádio contou com 124 policiais do Batalhão de Choque e da CIPCães.

Já na área externa e nas principais vias de acesso ao estádio, atuaram 852 policiais. A operação também contou com o apoio de 96 profissionais de órgãos externos e parceiros para garantir a segurança dos torcedores sem intercorrências. Dessa forma, 1.072 profissionais atuaram em toda logística.

Ficha do jogo

Sport 0

Caíque França; Matheus Alexandre, Antônio Carlos, Chico e Igor Cariús; Zé Lucas, Hyoran (Fabricio Domínguez) e Tití Ortiz (Gustavo Maia); Lenny Lobato (Romarinho), Carlos Alberto (Lucas Lima) e Gustavo Coutinho (Gonçalo Paciência). Técnico: Pepa.

Fortaleza 2

João Ricardo; Eros Mancuso, Kuscevic, Titi e Diogo Barbosa (Tinga); Pol Fernández, Lucas Sasha e Pochettino (Emmanuel Martínez); Moisés (Breno Lopes), Marinho (Calebe) e Lucero (Renato Kayzer). Técnico: Vojvoda.

Local: Ilha do Retiro (Recife/PE)

Árbitro: Rafael Carlos Salgueiro Lima (AL)

Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira e Ruan Luiz de Barros Silva (ambos de AL)

Gols: Moisés, aos 8', e Breno Lopes, aos 47' do 2T (FOR)

Cartões amarelos: Igor Cariús, Pepa (SPT); Diogo Barbosa, Marinho, Pol Fernández, Titi (FOR)

Público: 11.200 torcedores

Renda: R$ 368.460,00

