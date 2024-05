A- A+

Segurança Sport x Fortaleza terá esquema especial de segurança com mais de mil policiais e escolta reforçada O ônibus com a delegação do Leão do Pici vai ser acompanhado por 30 policiais militares em 23 viaturas e helicóptero do Grupamento Tático Aéreo (GTA); torcedores também terão atenção da PMPE

Não tinha como ser diferente. O duelo entre Sport x Fortaleza, neste domingo (26), às 18h, na Arena de Pernambuco, vai muito além da disputa pela vaga na grande final da Copa do Nordeste. Esse será o primeiro jogo entre as duas equipes após o atentado ao ônibus que conduzia a delegação do Leão do Pici, na madrugada do dia 22 de fevereiro. Para evitar novas cenas de confusão com, a Polícia Militar de Pernambuco montou um esquema especial de segurança com o apoio de mais de mil policiais.

No total, serão 1.100 policiais empregados para essa partida com atuação do Batalhão de Choque na área interna da Arena de Pernambuco. Pontos principais nos arredores do estádio e nos maiores pontos de acesso como os terminais integrados e as estações de BRT também terão um reforço da segurança.

Vai fazer parte da operação do jogo 13 batalhões de área, uma companhia independente e oito batalhões especializados, entre eles do BEPI e do 1º BIEsp que virão do interior do Estado para reforçar a segurança.

Um ponto de atenção para esse jogo será a escolta tanto do Fortaleza como dos torcedores que vêm para acompanhar a partida. O Sport colocou à venda 2 mil ingressos para os visitantes e a PMPE estima que serão mais de 20 ônibus chegando no Estado.

"Desde o momento em que eles chegarem ao Estado, a Polícia Militar de Pernambuco vai fazer essa condução até o local de realização do evento. Para torcida que vem pela Paraíba, nós montamos um bloqueio utilizando o Grupamento Tático Aéreo (GTA), delegacia móvel, Polícia Rodoviária Federal (PRF) e nossa inteligência que já está monitorando tudo isso. Faremos a revista pessoal de todo aquele que está vindo para o evento", disse o coronel Mário Canel, diretor adjunto da Diretoria de Planejamento Operacional da PMPE, em entrevista à Folha de Pernambuco nesta sexta-feira (24).

Vale destacar que "o ônibus com os jogadores do Fortaleza será acompanhado, por onde passar, por 30 policiais militares em 23 viaturas e helicóptero do GTA", reforçou a PMPE por meio de nota. A delegação terá escolta por todo trajeto na dapital pernambucana nos seguintes trechos: aeroporto-hotel, hotel-Arena de Pernambuco, Arena de Pernambuco-aeroporto.

Durante a semana da partida, os sete denunciados por participação do atentado ao ônibus do Fortaleza tiveram o fim da prisão temporária e foram soltos para responder ao processo em liberdade. Uma das medidas cautelares para a não efetivação da prisão preventiva é a proibição desses indivíduos de frequentarem os jogos do Sport. O coronel Canel abordou o trabalho da Polícia Militar nesse controle.

“A Polícia Militar é responsável pelo policiamento ostensivo, fardado e preventivo. Essa situação desses torcedores vai ser acompanhada e monitorada pela nossa inteligência e será remetida ao Poder Judiciário e Polícia Civil caso seja encontrado algum fato que traga prejuízo para a segurança pública”, disse.

