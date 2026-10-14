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Série B Sport consegue efeito suspensivo de punição e jogo contra o Fortaleza terá torcida Clube inicia a venda dos ingressos a partir das 10h desta quarta (14)

O Sport conseguiu um efeito suspensivo da punição de dois jogos com portões fechados e contará com torcida no jogo contra o Fortaleza, na próxima sexta-feira (16), pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O clube ingressou com recurso no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), nesta quarta-feira (14), contra a punição aplicada pela 1ª Comissão Disciplinar. A medida consiste em uma liberação do STJD, após pedido do Clube, para contar com público até a o julgamento do recurso.

O Sport foi punido com a perda de dois mandos de campo, ambos com portões fechados, além de multa de R$ 50 mil pelos incidentes ocorridos na partida contra o CRB, em Maceió, no mês de setembro.

Na ocasião, integrantes de uma torcida organizada do clube tentaram invadir o setor destinado aos torcedores do CRB e foram reprimidos pela polícia. O clube alagonao também foi punido no caso, com multa de R$ 40 mil.

Com a liberação da torcida, o clube incia a abertura das vendas de ingressos ainda nesta quarta (14), a partir das 10h.

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