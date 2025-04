A- A+

Futebol Para conquistar a primeira vitória na Série A, Sport terá que encerrar jejum diante do Fortaleza Rubro-negro não vence rival cearense há quatro anos e precisa de resultado positivo para se reerguer no Brasileirão

Buscando a primeira vitória na Série A do Campeonato Brasileiro, o Sport recebe o Fortaleza neste sábado (26), às 20h, na Ilha do Retiro, em jogo válido pela sexta rodada da competição.

No entanto, para alcançar esse objetivo, o Leão da Ilha terá que superar um jejum incômodo diante do rival cearense. Já são quatro anos sem vencer o Fortaleza — e apenas uma vitória nos últimos nove anos.

O último triunfo rubro-negro aconteceu em 2021, pela 28ª rodada do Brasileirão. Na ocasião, o Sport venceu por 1x0, na Ilha do Retiro, com gol marcado por Thiago Neves.

Naquele ano, os dois times lutavam contra o rebaixamento e conseguiram escapar da queda. O Sport encerrou o campeonato na 15ª colocação, com 42 pontos, enquanto o Fortaleza, com um ponto a menos, terminou em 16º.

Desde então, os clubes se enfrentaram sete vezes — cinco com mando do Sport e duas com mando do Fortaleza. O retrospecto é favorável ao Leão do Pici, que possui cinco vitórias e dois empates.

O duelo mais recente aconteceu em fevereiro deste ano, pela fase de grupos da Copa do Nordeste. Na Ilha, o Fortaleza venceu por 2x0, com gols de Moisés e Breno Lopes.

Apesar do histórico recente desfavorável, o Sport aposta no fator casa para reverter o mau momento. Em 19 jogos disputados como mandante contra o Fortaleza, o Rubro-negro venceu 12, empatou quatro e perdeu apenas três.

Na lanterna da Série A, com apenas um ponto somado em cinco rodadas, o Sport vê no confronto deste sábado uma oportunidade crucial para iniciar a recuperação no campeonato e resgatar a confiança da torcida rubro-negra.

Segundo a última parcial divulgada pelo clube, nove mil ingressos já foram vendidos para o duelo na Ilha do Retiro.

Confira o retrospecto dos últimos cinco jogos entre Sport x Fortaleza:

04/02/2025 - Sport 0 x 2 Fortaleza (Copa do Nordeste)

26/05/2024 - Sport 1 x 4 Fortaleza (Copa do Nordeste)

21/02/2024 - Sport 1 x 1 Fortaleza (Copa do Nordeste)

03/04/2022 - Fortaleza 1 x 0 Sport (Copa do Nordeste)

31/03/2022 - Sport 1 x 1 Fortaleza (Copa do Nordeste)

