Sport ganha reforços nas laterais para jogo com o Fortaleza pela Série A

Pressionado por bons resultados no comando do Sport, o técnico Pepa ganhará reforços para escalar a equipe contra o Fortaleza, neste sábado (26), às 20h, na Ilha do Retiro, pela sexta rodada da Série A do Brasileirão.

Os laterais Matheus Alexandre e Igor Cariús estão à disposição do treinador e devem ajudar o Leão diante dos cearenses neste final de semana.

Considerado reserva, Matheus Alexandre volta após ter que cumprir suspensão diante do Corinthians pelo acúmulo de cartões amarelos.

Igor Cariús, por sua vez, havia virado ausência por conta de uma lesão muscular na coxa esquerda. O jogador perdeu os duelos contra Vasco, RB Bragantino e Corinthians, mas tem trabalhado junto aos companheiros e pode aparecer entre os titulares. Chico vinha sendo improvisado no setor.

Desfalques

Outro lateral-esquerdo do elenco, Dalbert ainda deve ficar fora da partida com o Leão do Pici. O atleta está em transição física, após ter que lidar com uma lesão na panturrilha direita.

No ataque, Pablo é mais um que terá que esperar para voltar a atuar. O centroavante ainda trata uma lesão muscular no adutor da coxa esquerda, sofrida no confronto com o Vasco pela terceira rodada.

Já na cabeça de área, a baixa fica por conta de Christian Rivera. Na partida contra o Corinthians, o cabeça de área colombiano recebeu o terceiro cartão amarelo e só volta a ficar disponível na próxima rodada, quando o Sport visita o Fluminense, no Maracanã.

