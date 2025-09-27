A- A+

Brasileirão Sport perde para o Fortaleza em jogo dos desesperados e se complica na luta contra o rebaixamento Rubro-negro acabou sendo derrotado por 1 a 0 para o Tricolor do Pici

No jogo dos desesperados, pior para o Sport. Em partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Rubro-negro perdeu para o Fortaleza por 1 a 0, no Castelão, neste sábado (27), e se complicou ainda mais na luta para fugir da zona de rebaixamento.

O único gol da partida foi marcado por Lucas Sasha, aos 43 minutos da etapa inicial.

Com o resultado, o Leão da Ilha, que poderia encurtar ainda mais a diferença de pontos para o próprio Fortaleza, vice-lanterna, permanece na última posição com 14 pontos.

O Leão do Pici, por outro lado, ganhou fôlego na luta para sair do Z-4 e foi aos 21 pontos.

O Sport volta a campo na próxima quarta-feira (1º), quando recebe o Fluminense na Ilha do Retiro. Já o Fortaleza joga na quinta (2), também dentro de casa, contra o São Paulo.

O jogo

Vencer ou vencer. Tanto para o Sport quanto para o Fortaleza o pensamento era esse. Pelo menos na teoria. Na prática, o que se viu foi um primeiro tempo onde apenas o Tricolor do Pici tomou a iniciativa. A primeira chance aconteceu em uma bola parada. Aos cinco minutos, Matheus Pereira cobrou escanteio para a área e a bola encontrou Deyverson. Livre de marcação, o atacante subiu de cabeça para mandar para fora e assustar o Leão da Ilha.

A proposta do Sport era clara: se defender e apostar no contra-ataque. E assim surgiu a primeira chance do Leão da Ilha. Aos 21, Lucas Lima acionou Derik no meio de campo. Sozinho, o atacante limpou bem a marcação, conduziu a bola até dentro da grande área, mas acabou finalizando fraco, nas mãos do goleiro.

O jogo seguiu morno, fraco tecnicamente e sem nenhuma chance clara. O Fortaleza voltou a arriscar somente aos 39 minutos. De fora da área, Mancuso finalizou finalizou forte para a primeira defesa de Gabriel no jogo.

Um minuto depois, o Sport ameaçou responder em um contra-ataque com Matheusinho. O meia, no entanto, chutou mal e acabou parando em João Ricardo.

Se o problema do jogo era a falta de finalizações, o Fortaleza decidiu resolver aos 43 minutos. Em jogada pela direita, Mancuso achou Lucas Sasha livre de marcação na entrada da área. O meia pedalou na frente da marcação de Ramon Menezes, puxou para a esquerda e chutou rasteiro cruzado, sem chances para o goleiro, para abrir o placar e ir em vantagem para o intervalo.

Segundo tempo

Para além da desvantagem no placar, o segundo tempo começou com uma preocupação para o Sport. Thyere não voltou para a etapa final e foi substituído por João Silva, o que pode ter indicado uma possível nova lesão do capitão rubro-negro.

Com a bola rolando, o jogo seguiu morno, sem nenhuma grande chance para ambas as equipes. Aos 11, Daniel Paulista decidiu mexer taticamente no time do Sport, tirando Lucas Kal e acionando Hyoran. A mudança surtiu efeito. Um minuto depois, o meia finalizou bem e exigiu uma boa defesa de João Ricardo.

Aos 17, saiu dos pés de Hyoran a melhor chance do Sport na partida até aquele momento. O meia cruzou na medida para Derik Lacerda, que apareceu livre de marcação e cabeceou de peixinho para o gol. Novamente, João Ricardo apareceu para salvar o Fortaleza.

Após duas alterações no setor de meio de campo e no ataque, o Fortaleza voltou a assustar o Sport na casa dos 30 minutos. E foi logo com três chances. A primeira foi com Deyverson, que chutou na saída do goleiro, mas viu a defesa rubro-negra afastar quase em cima da linha. A segunda com Mancuso, que arriscou cruzado para fora. A terceria foi com Herrera, que finalizou para a boa defesa de Gabriel.

O jogo seguiu em um esquema de trocação entre as duas equipes. Mas a última chance clara foi do Sport. Aos 45 minutos. em cobrança de falta, Hyoran arriscou de longe e, por pouco, não marcou um golaço. Para o azar do meia, João Ricardo apareceu novamente para salvar o Fortaleza e sacramentar a derrota do Rubro-negra.

Ficha técnica:

Fortaleza 1

João Ricardo; Mancuso, Lucas Gazal, Gastón Ávila e Bruno Pacheco (Diogo Barbosa); Lucas Sasha, Matheus Pereira, Yago Pikachu (Kuscevic), Lucas Crispim (Guzmán) e Breno Lopes (Herrera); Deyverson (Lucero). Técnico: Palermo.

Sport 0

Gabriel; Aderlan, Rafael Thyere (João Silva), Ramon Menezes e Luan Cândido; Lucas Kal (Hyoran), Rivera, Matheusinho (Ignacio Ramírez), Lucas Lima (Romarinho) e Léo Pereira (Barletta); Derik Lacerda. Técnico: Daniel Paulista.

Local: Arena Castelão (Fortaleza/CE)

Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES). Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Pedro Amorim (ES)

VAR: Daiane Muniz (SP)

Gols: Lucas Sasha, aos 43 do 1T

Cartões amarelos: Mancuso e Bruno Pacheco (F); Derik Lacerda, Luan Cândido e Aderlan (S)



Veja também