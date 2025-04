A- A+

Futsal Sport: se preparando para o Campeonato Brasileiro de Futsal, Leão inicia temporada com dois títulos No próximo dia 10 de maio, Leão inicia disputa no Campeonato Brasileiro da modalidade

A menos de um mês da estreia do Campeonato Brasileiro de Futsal, o Sport conquistou seu segundo troféu em 2025. Na última quarta-feira (23), os rubro-negros foram campeões da Copa Tronadon, torneio estadual da modalidade, ao bater o Palmares por 7×1 no ginásio Marcelino Lopes, na Ilha do Retiro.

Em uma campanha com 100% de aproveitamento, o Sport marcou 34 gols e foi vazado apenas uma vez. O desempenho leonino foi valorizado pelo técnico Chokito, que assumiu a equipe no início da temporada.

“Foi uma competição de bastante proveito para que os atletas assimilem nossa ideia de jogo, ganhassem tempo em quadra e confiança para a sequência da temporada. Em duas semanas estreamos no Brasileirão, principal competição do nosso calendário, e faremos os ajustes necessários para chegarmos nas melhores condições”, projetou.

Sport foi campeão da Copa Tronadon 2025 - Igor Cisneyros/Sport

“São dois títulos que coroam o trabalho que vem sendo realizado no futsal do Clube. O profissionalismo na montagem do elenco, nas condições de trabalho oferecidas para que o time desempenhasse dentro de quadra foram fundamentais”, valorizou o treinador.

Ainda no início de abril, os Leões golearam o Arcoverde por 6×1 na final da Supercopa dos Campeões – decidida em jogo único, e haviam conquistado o primeiro troféu do ano.

