Sport Sport oficializa a contratação do goleiro Gabriel Vasconcellos, do Vitória Goleiro chega por empréstimo até o final da temporada

O Sport anunciou o primeiro reforço visando o segundo semestre da temporada. Na tarde desta sexta-feira (20), o Leão oficializou a chegada do goleiro Gabriel Vasconcellos, por empréstimo junto ao Vitória. O contrato é válido até dezembro de 2025.

O Sport oficializa a contratação do goleiro Gabriel Vasconcelos. O atleta, que pertence ao Vitória, chega por empréstimo até dezembro de 2025. Seja bem-vindo: https://t.co/Wcnbvm3E67 pic.twitter.com/qOXeTgxubE — Sport Club do Recife (@sportrecife) June 20, 2025

Segundo informação do clube pernambucano, o jogador chega ao Recife ainda nesta sexta. Posteriormente, vai se apresentar no CT José de Andrade Médicis, em Paulista, para realizar exames médicos protocolares, antes de iniciar os trabalhos com os novos companheiros.

Aos 32 anos, Gabriel desembarcou no Vitória nesta temporada, mas recebeu poucas oportunidades no clube baiano. Foram apenas seis jogos ao todo: três pelo Campeonato Baiano, dois pela Copa do Nordeste e um pela Série A do Brasileiro.

Revelado pelo Cruzeiro, o arqueiro construiu grande parte da carreira no exterior. Sobretudo, no futebol italiano. Ainda jovem foi vendido para o Milan, em 2012. Depois, passou por Carpi 1909, Napoli, Cagliari, Empoli, Perugia e Lecce, até retornar ao futebol brasileiro, em 2022, para atuar pelo Coritiba. No ano passado também defendeu o Juventude.

Quando mais novo, Gabriel Vasconcellos também soma passagem pela seleção brasileira de base. No início da década passada, ele foi campeão sul-americano e mundial sub-20, em 2011. No ano seguinte, fez parte do grupo vice-campeão olímpico, em Londres.

Outro reforço

Além de acertar a contratação de Gabriel, o Sport tem acordo com o volante Pedro Augusto, do Fortaleza. Ele desembarca na Ilha do Retiro sem custos e com vínculo até o fim de 2026. Com apenas cinco aparições pelo Leão do Pici na temporada, o jogador de 28 anos também estava na mira do Juventude.

