Sport confirma negociação pelo goleiro Gabriel, do Vitória; Thiago Couto faz caminho inverso

Com a pausa do Campeonato Brasileiro da Série A para a disputa da Copa do Mundo de Clubes, o Sport se movimenta para reforçar o elenco, no intuito de melhorar de desempennho do retorno da competição. A começar pelo gol, o clube rubro-negro chegou a um acordo com o Vitória pelo goleiro Gabriel Vasconcellos, de 32 anos.

A informação foi divulgada primeiramente pelo ge, e confirmada pela Folha de Pernambuco, na tarde desta terça-feira (17), com o presidente Yuri Romão. Gabriel chega por empréstimo ao clube pernambucano, com vínculo válido até o final deste ano. Ele é aguardado no Recife ainda nesta semana para a realização de exames médicos.

Gabriel Vasconcellos desembarcou no Vitória nesta temporada, mas recebeu poucas oportunidades no clube baiano. Foram apenas seis jogos ao todo: três pelo Campeonato Baiano, dois pela Copa do Nordeste e um pela Série A do Brasileiro.

Revelado pelo Cruzeiro, o arqueiro construiu grande parte da carreira no exterior. Sobretudo, no futebol italiano. Ainda jovem foi vendido para o Milan, em 2012. Depois, passou por Carpi 1909, Napoli, Cagliari, Empoli, Perugia e Lecce, até retornar ao futebol brasileiro, em 2022, para atuar pelo Coritiba. No ano passado também defendeu o Juventude.

Quando mais novo, Gabriel Vasconcellos também soma passagem pela seleção brasileira de base. No início da década passada, ele foi campeão sul-americano e mundial sub-20, em 2011. No ano seguinte, fez parte do grupo vice-campeão olímpico, em Londres.

Vem um, sai outro

Ainda segundo Yuri Romão, o goleiro Thiago Couto está fazendo o caminho inverso de Gabriel Vasconcellos e está deixando a Ilha do Retiro rumo ao Barradão. De acordo com o mandatário, trata-se de uma negociação distinta. Com contrato com o Sport até 2027, Couto vai defender o Vitória por empréstimo até o término deste ano.

Na temporada passada, para contratar Thiago Couto junto ao São Paulo, o Sport pagou cerca de R$ 1,9 milhão por 50% dos direitos econômicos do jogador. Pelo Leão pernambucano, o camisa 12 fez apenas 11 partidas, sendo quatro delas neste ano - três pelo Estadual e uma pelo Nordestão.

