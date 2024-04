Sport ganha pausa para focar na Série B e Soso vê time "alcançando melhor identificação"

A- A+

São 11 jogos de invencibilidade na temporada. No recorte, classificações em duas fases da Copa do Brasil, título estadual e ida à semifinal da Copa do Nordeste. Assim está a vida do Sport no ano. Agora, após a emocionante vitória sobre o Ceará, na última quarta-feira (10), o Leão só volta a entrar em campo para dar início à quarta e mais importante competição do ano: a Série B. Apesar da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) não ter detalhado a tabela da competição, o Rubro-negro estreia entre os dias 19 e 21 de abril, contra o Amazonas, fora de casa.

“Nós jogamos o Estadual e alcançamos o título. Pudemos fazer boas apresentações na Copa do Brasil, nos classificamos. Agora também estamos na semifinal da Copa do Nordeste. Temos que ter virtudes para saber a exigência de cada competição. Agora, o que temos pela frente é se preparar da melhor maneira para encarar o objetivo de voltar à Primeira Divisão”, pontuou o técnico Mariano Soso, após o resultado positivo sobre o Ceará.

Com 24 jogos disputados em 2024, esta será apenas a terceira vez que o Sport terá uma semana livre para descansar e ajustar o elenco. As outras duas foram entre os confrontos com o Trem, pela Copa do Brasil (28 de fevereiro), e Altos-PI, pela Copa do Nordeste (06 de março), e entre os dois Clássico dos Clássicos com o Náutico na final do Campeonato Pernambucano (30 de março e 06 de abril).

Passada a vitória sobre o Ceará, o elenco leonino se reapresentou na tarde da última quinta-feira (11), no CT José de Andrade Médicis, em Paratibe, e também fará um trabalho no local, na manhã desta sexta-feira (12), antes de folgar os dois dias do final de semana. Período essencial, na visão de Mariano Soso, para recuperar os jogadores com carga alta de jogos.

“Com trabalho e folga, teremos uma pequena janela de descanso. Quando a gente voltar, teremos o objetivo de fazer uma semana boa para recuperar os jogadores, e realizar treinamentos para melhorar nossas ideias de jogo”, contou o técnico.

Antes do início da Segundona, o treinador argentino acredita que o elenco está trilhando o caminho certo para a consolidação do modelo de jogo desejado desde o início do ano. "Eu sinto enorme responsabilidade como condutor e treinador do Sport pela construção da identidade do time. Não sinto o peso. Fico feliz quando o torcedor se identifica com a equipe, olha a entrega dos jogadores. Esse grupo tem um compromisso com o modelo de jogo. Isso é muito forte para um treinador, que eles acreditem e deem credibilidade na ideia. Acho que estamos alcançando a melhor identificação", enfatizou.

