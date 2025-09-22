Sport goleia Ipojuca por 8 a 0 e assume vice-liderança no Pernambucano Sub-17
Leão mantém defesa invicta e conta com Marco Polo e Lázaro como artilheiros do Estadual
O Sport venceu o Ipojuca por 8 a 0 neste domingo (21), no CT rubro-negro, pela 3ª rodada do Campeonato Pernambucano Sub-17. A goleada levou o Leão aos sete pontos, garantindo a vice-liderança do Grupo A, com 14 gols marcados e nenhum sofrido até aqui.
Marco Polo e Lázaro dividem artilharia
Os gols da partida foram marcados por Marco Polo (3), Lázaro (2), Guilherme, Tuca Moreira e Thiaguinho. Com o resultado, Marco Polo e Lázaro chegaram a quatro gols cada, dividindo a artilharia da competição.
O técnico Alexandre Silva destacou a postura da equipe durante os 90 minutos.
“Foi uma vitória convincente do grupo, que não se acomodou em nenhum momento, mesmo com a vantagem no placar. Todos levaram a partida com a seriedade necessária”, afirmou.
O capitão Tuca Moreira também valorizou o desempenho coletivo.
“É muito importante concluirmos mais uma rodada sem gols sofridos. Estamos mostrando dentro de campo tudo o que temos trabalhado ao longo das semanas. O ataque está indo bem, nossa defesa está sólida e vamos seguir em busca do heptacampeonato”, disse.
Próximo desafio
Na sequência do Estadual, o Sport enfrenta o Caruaru City no próximo domingo (28), às 10h, no estádio Antônio Inácio, em Caruaru.
