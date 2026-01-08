A- A+

Futebol de base Sport goleia Mirassol e acaba primeira fase da Copinha na liderança do Grupo 4 Ruan, Matheus Lacort e Samuel Sousa marcaram para o Rubro-negro

O Sport conseguiu construir o melhor cenário possível no Grupo 4 da Copa São Paulo de 2026. Nesta quinta-feira (08), no Estádio Manoel Francisco, em Bálsamo, o Rubro-negro venceu o Mirassol pelo placar de 3x0, ultrapassou o adversário na classificação e terminou na liderança da chave.



Antes da bola rolar, o Leão entrou no jogo completamente pressionado e fora da zona de classificação ao mata-mata, não podendo sonhar em perder. Na partida anterior, a equipe do Forte-ES havia derrotado o Linense pelo placar de 3x1 e tinha roubado a vice-liderança do Grupo 4.

E dessa forma o jogo começou a toda velocidade e ainda no primeiro minuto de jogo, Enzo Silva, centroavante do time paulista, saiu de frente para Davi, mas perdeu ângulo e não conseguiu tirar do goleiro; ainda assim, foi a primeira finalização perigosa do jogo.

O Rubro-negro ainda não tinha chegado com o devido perigo, mas aos 12 minutos recebeu um grande presente. Na saída de jogo do Mirassol, o zagueiro Pedro Manoel recuou para o goleiro Kayky, o camisa 1 se atrapalhou com a pressão e deixou nos pés do atacante Ruan, que só teve o trabalho de tocar para a barra vazia.

A outra boa finalização do jogo chegou apenas aos 41 minutos de jogo. Em cobrança lateral de falta, um desvio de cabeça obrigou o goleiro Davi a ser ágil para evitar o empate.

Mas antes da partida ir ao intervalo, já aos 47 minutos, o Leão da Ilha do Retiro deixou sua situação ainda mais confortável. Matheus Lacort recuperou bola pelo lado direito, foi sozinho para cima da defesa adversária, fez fila e de frente para o goleiro só deu um toquinho por cima para aumentar.

O Mirassol voltou do intervalo com diversas mudanças para tentar mudar a situação do jogo, mas a tentativa não surtiu efeito, pelo contrário. Aos 10 minutos do segundo tempo, Samuel Pires fez jogada pela direita e cruzou, o goleiro paulista até tentou desviar, mas acabou deixando no pé do lateral Samuel Sousa, que só empurrou para marcar o terceiro.

O Mirassol só conseguiu responder aos 30 minutos. Após cruzamento pelo lado direito, Izac subiu de cabeça, mas a testada foi para fora.

O possível adversário do Sport sairá nesta sexta-feira (09), no Grupo 3, na cidade de Tanabi. No atual cenário, o Leão enfrentaria a equipe do América-RN na primeira fase de mata-mata, já que o time potiguar é o atual vice-líder da chave.

Ficha técnica



Mirassol 0

Kayky; Leonardo (Cauã Victor), Pedro Manoel, Marcelo Barbosa e Ramires (Gabriel Magalhães); Luiz Fernando (Marco Antônio), Gabriel Faggioni, Felipinho e Cristian Araújo (Kauan França); Enzo Silva (Izac Bueno) e Vinícius Bacchi. Técnico: Mateus Naneti.

Sport 3

Davi; Berrío, Bruce, Léo Fazzio e Samuel Sousa; Rafael de Jesus, Samuel Pires (Anderson), Álvaro Neto e Fernandinho (João Henrique); Ruan (Thiaguinho) e Matheus Lacort (Guilherme Recife). Técnico: Ítalo Santiago.

Data: 08/01

Local: Estádio Municipal Manoel Francisco (Bálsamo/São Paulo)

Gols: Ruan aos 12 do 1T, Matheus Lacort aos 47 minutos do 1T e Samuel Sousa aos 10 do 2T (S)

Cartões amarelos: Léo Fazzio (S) Ramires, Luiz Fernando (M)



Veja também