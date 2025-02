A- A+

Futebol Nordestino Sport goleia Moto Club sem dificuldades e vence mais uma na Copa do Nordeste Nesta quarta-feira (19), na Ilha do Retiro, Leão venceu pelo placar de 5x0

O Sport aproveitou o fator casa e confirmou o favoritismo diante do Moto Club, nesta quarta-feira (19), na Ilha do Retiro. Sem muitas dificuldades, o Leão venceu pelo placar de 5x0 e conquistou sua terceira vitória na Copa do Nordeste. Agora o Rubro-negro seca os adversários para encerrar a rodada na liderança do Grupo A.

Antes mesmo da bola rolar, já ficava claro que havia uma grande diferença técnica entre os rubro-negros. Ainda com os primeiros minutos, a partida já se mostrou um ataque contra defesa. A primeira chegada com perigo do Sport foi aos sete minutos, quando Di Plácido chegou como elemento surpresa e de cabeça obrigou o goleiro a fazer importante defesa.

A equipe maranhense estava marcando muito bem e impedia o Sport de criar chances sólidas de gol. O Leão só veio a chegar novamente 20 minutos depois. Domínguez subiu pela ponta direita e cruzou rasteiro. A bola ultrapassou toda a grande área e encontrou Barletta, que só empurrou para o gol e abriu o placar.

Com a vantagem mínima estabelecida, o Sport diminuiu um pouco a produção ofensiva. Outra boa chegada foi só aos 41, quando Barletta fez jogada individual pela direita e serviu Atencio na entrada da área, o chute foi no meio do gol e goleiro pegou sem muitas dificuldades.

Mas aos 44 a combinação deu certo. Agora pela esquerda, Barletta pegou a sobra de um cruzamento, viu Atencio entrando na área e rolou, o camisa 20 bateu de primeira e ampliou o placar antes do intervalo.

Com a desvantagem no placar, o Moto se viu obrigado a sair de trás e o jogo ganhou em números de oportunidades. E logo aos oito da etapa final, o time visitante saiu jogando errado, a bola se ofereceu para Pablo e o atacante fuzilou de perna direita na meia-lua, ampliando ainda mais.

A partir disso, como se diz no popular: ‘abriu a porteira’. Aos 12 minutos, Barletta cruzou na área e a defesa afastou com o braço, pênalti. Na cobrança, Domínguez deslocou o goleiro e marcou o quarto gol.

E ainda tinha tempo para mais. Aos 39, em uma jogada que começou no lado esquerdo e foi para o outro, Hereda encontrou Carlos Alberto sozinho na marca do pênalti e mandou mais um para o fundo do gol.

Ficha Técnica

Sport 5

Caíque França; Di Plácido (Hereda), Antônio Carlos, João Silva e Igor Cariús; Zé Lucas (Gustavo Maia), Fabrício Domínguez (Hyoran) e Rodrigo Atencio; Barletta, Romarinho (Carlos Alberto) e Pablo (Paciência). Técnico: Pepa.

Moto Club 0

Allan Thiago; Wesley, Yago Ramon, Maurício e Vitor Carvalho; Felipe Dias (Lucas Gomes), Pedro Dias (Luís Fernando), Danilinho (Maurício dos Anjos) e Luís Gustavo (Ball); Rick Sena e Vitinho (Warllem). Técnico: Zé Augusto.

Local: Estádio da Ilha do Retiro (Recife/PE)

Árbitro: Marcio dos Santos (AL)

Assistentes: Esdras Mariano e Fernanda Felix (ambos de AL)

Gols: Barletta aos 27 do 1T, Atencio aos 44 do 1T, Pablo aos 8 do 2T, Domínguez aos 13 do 2T e Carlos Alberto aos 39 do 2T (S)

Cartões amarelos: Pedro Dias, Allan Thiago, Vitinho e Felipe Dias (M) Fabrício Domínguez, Barletta e Zé Lucas (S)

Público: 8.637

Renda: 185.540,00

