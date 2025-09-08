Sport goleia nas estreias do Pernambucano Sub-15 e Sub-17

A- A+

O Sport deu show em suas estreias no Campeonato Pernambucano Sub-15 e Sub-17. No fim de semana, os jovens rubro-negros venceram com goleadas convincentes e mostraram que chegam fortes para defender os títulos das categorias.

Sub-15 goleia o América-PE

No sábado (6), o time Sub-15 venceu o América-PE por 4 a 1 no CT José de Andrade Médicis. Os gols foram marcados por Leony, João Victor e Jonathas, que balançou a rede duas vezes.

O destaque da partida, Jonathas, comemorou o início positivo da equipe.

“Fico muito feliz de poder ajudar o time logo na estreia. Começar vencendo é importante para dar confiança e mostrar a força do nosso grupo”, disse o atacante.

Sub-17 atropela o Vitória das Tabocas

Já no domingo (7), foi a vez da categoria Sub-17 entrar em campo e aplicar uma goleada ainda mais elástica: 6 a 0 sobre o Vitória das Tabocas.

Os gols foram de João Henrique, Anderson, Arthur, Marco Polo e Lázaro (duas vezes). João, de apenas 15 anos, também deixou sua marca e destacou a força coletiva.

“A gente trabalhou bem durante a semana e conseguiu colocar em prática o que foi pedido. É sempre especial marcar, mas o mais importante foi a forma como o time se apresentou”, afirmou.

As duas equipes foram comandadas por Alexandre Silva, treinador do Sub-17, que também esteve à frente do Sub-15 nesta rodada. Isso porque a comissão técnica da categoria Sub-15 está em Brasília, disputando a DaniCup Sub-14.

Atual campeão das duas categorias, o Sport iniciou o Estadual mostrando solidez e reforçando a tradição da base rubro-negra.

Na sequência da competição, o Sub-15 encara o Ipojuca no sábado (13), fora de casa. Já o Sub-17 enfrenta o Sete de Setembro no domingo (14), também como visitante.

