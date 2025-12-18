Sport goleia Tamandaré e conquista bicampeonato pernambucano de futsal
Nesta quinta-feira (18), Leão venceu pelo placar de 5x1, na Ilha do Retiro
A elite do futsal pernambucano continua pintada de vermelho e preto. Nesta quinta-feira (18), no Ginásio Marcelino Lopes, o Sport venceu o Tamandaré pelo placar de 5x1, consolidando o bicampeonato pernambucano adulto.
No confronto de ida, no Ginásio Santos Dumont, os finalistas ficaram empatados por 3x3; portanto, quem vencesse ao final do tempo normal iria levantar a taça de campeão pernambucano de 2025.
Mesmo diante de um ginásio lotado, foi o Tamandaré que abriu o placar com Dudu e assustou a torcida rubro-negro.
Contudo, a vantagem não persistiu muito e o Sport marcou três vezes ainda na primeira etapa, Boquita e Rafael Rato, duas vezes, viraram o placar para o Leão.
O segundo tempo foi naturalmente movimentado e buscado muito pelo Tamandaré. Ainda assim, o Sport soube controlar o ritmo do jogo de uma maneira geral.
Quando o duelo passou da metade do segundo tempo, o Sport conseguiu marcar com o pivô Guilherme e ampliou a vantagem.
Utilizando o artifício do goleiro-linha, o Tamandaré se lançou ao ataque e não podia falhar. Mas em um descuido, a bola sobrou para George partir para o gol praticamente aberto e anotar o quinto.
Com a vitória, o Leão garante o título de 2025 e conquista o bicampeonato estadual. Dessa vez, a taça veio de maneira invicta, sendo dez vitórias e três empates - todos contra o Tamandaré.