Futebol

Sport encaminha troca de goleiros na Ilha do Retiro

Após duas temporadas, Caíque França acerta saída do Leão

Caíque França, ex-goleiro do SportCaíque França, ex-goleiro do Sport - Foto: Paulo Paiva/SCR

O Sport segue no processo de reformulação do elenco para a temporada de 2026. Nesta sexta-feira (02), o Leão encaminhou a saída do goleiro Caíque França, que rescindiu contrato, e acertou a chegada por empréstimo de Halls, arqueiro que pertence ao Vila Nova.

Após duas temporadas como goleiro do Sport, Caíque França acertou a saída do atleta. O Leão tinha contrato com o jogador até o fim de 2026, mas optou pelo distrato contratual. 

Dessa forma, Caíque agora fica livre para acertar com o Guarani, equipe que está trabalhando há algumas semanas a sua contratação. A informação inicial é da repórter Camila Sousa

Para suprir o espaço deixado, o Sport encaminhou o empréstimo do goleiro Halls, atleta de 26 anos, que pertence ao Vila Nova e fez 48 jogos em 2025. Formado na base do Vasco, o arqueiro teve uma breve passagem no Náutico em 2020. 

Vindo por empréstimo, goleiro Halls assinou com o Timbu até o fim de 2020Halls teve uma curta passagem no Náutico em 2020

A informação foi dada em primeira mão pelo repórter Igor Santiago, da Rádio BandNews FM, de Goiânia, e confirmada pela reportagem. 

Ainda assim, nem todas as peças estão no lugar. Com a não permanência de Gabriel Vasconcelos e com Thiago Couto ficando no Vitória, o Leão ainda precisa ir ao mercado para garantir mais um goleiro. 

Atualmente, três nomes estão na pauta do Sport: Maycon Cleiton, atualmente no Portimonense/POR; Marcelo Carné, jogador do Velo Clube-SP; e Keiller, do Internacional. Os dois primeiro já trabalharam com o executivo Ítalo Rodrigues. 
 


 

