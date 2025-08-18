A- A+

Futebol Sete a menos: Sport é segundo clube da Série A que mais "perdeu pontos" por sofrer gols no fim Leão deixou de ganhar sete pontos por conta de vacilos após os 40 minutos do segundo tempo. Apenas o Vitória tem desempenho inferior no quesito

Imagine se o Sport tivesse 17 pontos na Série A do Campeonato Brasileiro? O Leão ainda estaria na zona de rebaixamento, é verdade, mas não na lanterna. O clube ocuparia o 18º lugar, apenas dois atrás do Vasco, em 16º. Situação bem menos preocupante do que a atual, com os pernambucanos tendo apenas 10, em último lugar. O cenário hipotético poderia ser real se os rubro-negros não tivesse desperdiçados tantos pontos ao tomar gols após os 40 minutos do segundo tempo.





A Folha de Pernambuco fez um levantamento dos clubes que sofreram gols após o período citado acima no Brasileirão e que, com isso, tiveram os resultados modificados. A contagem não levou em consideração bolas nas redes a partir dessa minutagem do cronômetro em que mudaram o placar, mas não alteraram o desfecho de derrota, empate ou vitória.

Na lista, o Sport é o segundo que mais perdeu pontos devido aos gols que tomou após os 40 minutos do segundo tempo. Tudo começou com a derrota por 2x1 para o Palmeiras, na Ilha do Retiro, quando foi vazado de pênalti no fim.

Contra Botafogo e Fluminense, o Sport também estava empatando os respectivos confrontos até o fim. Diante dos alvinegros, o gol sofrido decretou o tropeço por 1x0, na Ilha do Retiro. Perante o Tricolor, o revés por 2x1, no Maracanã.

Contra Santos e São Paulo, os gols sofridos foram com requintes de crueldade. Em ambos, o Sport abriu 2x0 na Ilha do Retiro e sofreu o empate. Diante do Peixe, vale lembrar, os rubro-negros tinham um a mais em campo. Somando tudo, o Leão deixou de faturar mais sete pontos.

"É um conjunto de situações que precisam ser melhoradas. A questão mental, no sentido de concentração nos últimos minutos, precisa ser evoluída. Não podemos achar isso normal. Temos de cobrar e vamos fazer isso. O mais difícil a gente tem feito, jogando bem, construindo resultado e saindo à frente de grandes times, mas, nos últimos instantes, a gente se desconecta da partida", lamentou o técnico Daniel Paulista.

A única equipe que deixou de ganhar mais pontos na Série A foi o Vitória. Os baianos poderiam ter 10 a mais na tabela, pulando dos 19 atuais para 29. O clube está atualmente em 17º lugar, abrindo a zona de rebaixamento.

Um dos jogos em que o Vitória desperdiçou pontos no fim, curiosamente, foi contra o Sport, ao sofrer o gol de empate no lance final, ficando no 2x2 com os pernambucanos, no Barradão.

O próximo compromisso do Sport no Brasileirão é diante do Palmeiras, no Allianz Parque, no dia 25 de agosto.

