Sport Sport: Gonçalo Paciência e Pablo viram desfalques para o técnico Pepa O jovem Arthur Sousa, recém-contratado, será o titular diante do Vitória, no Barradão

Antes de a bola rolar para o duelo com o Vitória, em Salvador, pela sexta rodada da Copa do Nordeste, nesta quarta-feira (19), o Sport atualizou a lista de jogadores entregues ao departamento médico. Os atacantes Gonçalo Paciência e Pablo são os mais novos desfalques da equipe.

De acordo com o Leão, o camisa 7 português sentiu um desconforto muscular na anterior da coxa direita, no treino da última terça-feira (18), na capital baiana, e não foi relacionado para a partida. Pablo, por sua vez, está em tratamento de um desconforto no joelho direito.

Além dos atacantes, o lateral-esquerdo Dalbert está em processo de transição física, Titi Ortiz trata uma lesão na panturrilha esquerda e o argentino Rodrigo Atencio segue se recuperando de uma fratura no pé esquerdo.

Sem a dupla de centroavantes, o técnico Pepa optou por escalar o recém-chegado Arthur Sousa no comando do ataque. Além do jogador de 21 anos, outro que vai estrear com a camisa rubro-negra, no Barradão, é o volante Du Queiroz.

Com 12 pontos, o Sport lidera o Grupo A da Copa do Nordeste e está classificado de forma antecipada ao mata-mata. O embate com o Vitória vale a primeira colocação do grupo, uma vez que o Leão da Barra tem um ponto a menos e ocupa a segunda posição.

