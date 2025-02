Técnico do Sport ressalta entrega dos jogadores no "difícil" gramado do Marizão

A- A+

Assim como tinha sido na vitória por 1x0, sobre o Central, pelo Pernambucano, o técnico Pepa voltou a criticar as condições de um gramado. Desta vez, o do Marizão, no sertão paraibano, onde o Leão venceu o Sousa, por 2x1, na noite desta terça-feira (11).

Menos enfático que na outra ocasião, o treinador lamentou o campo irregular, mas ressaltou a entrega do time para conseguir o resultado positivo, pela terceira rodada da Copa do Nordeste.

"Um jogo muito difícil, um campo que não dava para jogar. Nos fez lembrar o jogo com o Central. Um gramado difícil, a bola saltava. Ou seja, o registro do jogo fica de agressividade, duelos físicos", iniciou.

"O mais importante são os três pontos e a atitude dos jogadores. Houve entrega e naquela tentativa de levar o jogo para onde nos sentimos mais confortáveis, para o chão, troca de passes, ficou praticamente impossível. Parabéns aos jogadores, foram muito humildes", seguiu.

O elenco chega à capital pernambucana nesta quarta-feira (12). No sábado, volta as atenções para o Estadual, onde na ocasião recebe o Náutico, às 16h30, na Ilha do Retiro, para o Clássico dos Clássicos válido pela 8ª rodada.

