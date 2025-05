A- A+

Brasileiro Feminino Sport fica no empate com Grêmio e segue sem vencer no Brasileiro Feminino Após dez rodadas, Leoas amargam a lanterna da competição

Ainda não foi desta vez que o Sport conquistou sua primeira vitória no Brasileiro Feminino. Nesta segunda-feira (12), as Leoas ficaram no empate, por 1x1, com o Grêmio, pela 10ª rodada, na Ilha do Retiro.

O resultado manteve o time pernambucano na lanterna da competição, agora com dois pontos. Já as gaúchas chegaram aos 11 pontos e seguem na 11ª posição.

Apesar do bom começo de jogo do Sport, foi o Grêmio quem saiu na frente na partida. Ainda aos 11 minutos, Maria Dias finalizou na saída da goleira rubro-negra para fazer 1x0.

Com a necessidade de correr atrás do prejuízo, as Leoas da Ilha chegaram ao empate na reta final do primeiro tempo. Aproveitando os espaços cedidos pelas adversárias, Layza recebeu de Andreia e chutou firme para deixar tudo igual. A bola ainda tocou no travessão, antes de morrer no fundo das redes.

Na próxima rodada, o Sport terá árduo compromisso longe da capital pernambucana. No sábado (17), às 21h, as rubro-negras visitam o Corinthians, no Parque São Jorge. As paulistas ocupam o quarto lugar, com 19 pontos.

GOL DAS LEOAS! Layza deixa tudo igual na Ilha do Retiro no primeiro tempo: Sport 1x1 Grêmio. Assista ao vivo e com imagens: https://t.co/EmBru09pV3 pic.twitter.com/oLKfXADWvQ — Sport Recife - Futebol Feminino (@sportrecifefem) May 12, 2025

Veja também