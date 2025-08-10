Sport vence Grêmio e encerra jejum de 19 jogos seguidos sem vitórias em 2025

A- A+

O Sport venceu. Há quanto tempo uma frase sobre o clube não começava assim? Após 19 jogos seguidos na temporada, sendo 16 deles na Série A do Campeonato Brasileiro, o Leão saiu de campo com uma vitória. A primeira no torneio nacional, alcançada somente no encerramento do primeiro turno - os rubro-negros ainda tem dois duelos a menos, diga-se. A espera de 141 dias sem triunfos terminou neste domingo (10), ao derrotar o Grêmio por 1x0, no Rio Grande do Sul. O gol pernambucano foi de Matheusinho.





Na próxima rodada, o Sport recebe o São Paulo, sábado, na Ilha do Retiro. O Grêmio enfrenta o Atlético-MG, na Arena MRV, no domingo. O Leão segue na lanterna, mas agora com nove pontos.

O jogo

O primeiro susto do Grêmio no jogo foi aos 27 minutos. Cristian Olivera tabelou com Alysson, foi até a linha de fundo e cruzou rasteiro para Riquelme que, de frente para o gol, finalizou forte. Gabriel, com os pés, evitou o gol dos mandantes.

A resposta do Sport foi no lance seguinte. Léo Pereira fez ótima jogada individual pela esquerda e bateu cruzado. Volpi se esticou para salvar os gaúchos.

O jogo esquentou nos minutos finais, mas nada da rede ser balançada. A torcida gremista vaiou o time ao término da primeira etapa. No lado do Sport, Léo Pereira, dono da melhor jogada por parte dos visitantes, seguiu otimista. “Tive uma oportunidade, mas sei que vão aparecer mais”, ressaltou, na saída de campo para o intervalo.

Foi de Léo Pereira, inclusive, os primeiros dois chutes do Sport no segundo tempo em menos de três minutos. Um parou em Volpi e o outro foi para fora. Se não deu para marcar, o atacante optou por ajudar na assistência. Foi dele o passe na medida para Matheusinho, livre na área, estufar as redes.

O Grêmio se lançou ao ataque para buscar o empate. Olivera, de longe, fez Gabriel se esticar para evitar o gol. Do outro lado, Léo Pereira seguia incomodando a defesa gremista. Em bom lance pela esquerda, o atacante passou da marcação e cruzou rasteiro, mas Volpi defendeu.

Derik, aos 19 minutos, saiu na cara de Volpi, mas desperdiçou a chance do segundo gol. Quem também lamentou um lance real de gol foi Braithwaite, ao finalizar na pequena área e parar em Gabriel. O goleiro do Sport, aliás, ia empilhando grandes defesas. Minutos depois, também parou o toque de Carlos Vinícius após cruzamento.

O “lá e cá” não parava. Agora, foi a vez de Volpi espalmar um chute forte de Derik. Barletta, em finalização cruzada, também passou perto de deixar o dele. Suportando a pressão do Grêmio nos minutos finais, o Sport, enfim, saiu com a primeira vitória no Brasileirão.

Ficha técnica

Grêmio 0

Tiago Volpi; Camilo (Villasanti), Balbuena, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi (Amuzu), Edenilson (Aravena) e Riquelme (Cristaldo); Alysson, Braithwaite e Cristian Olivera (Carlos Vinícius). Técnico: Mano Menezes.

Sport 1

Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Igor Cariús; Rivera, Zé Lucas (João Silva) e Lucas Lima; Léo Pereira (Barletta), Matheusinho (Pedro Augusto) e Derik (Pablo). Técnico: Daniel Paulista.

Local: Arena do Grêmio (Porto Alegre/RS)

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis (ambos do RJ)

Gols: Matheusinho (aos 5 do 2ºT)

Cartões amarelos: Alysson, Braithwaite (G)

