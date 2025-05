Sport: Guilherme Falcão, ex-vice-presidente de futebol, se despede em pronunciamento

A- A+

O Sport anunciou, na quarta-feira (14) passada, que o cargo de vice-presidente de futebol seria extinto. Em meio à pressão do mau momento rubro-negro na Série A, Guilherme Falcão deixou a função. Em pronunciamento, o antigo mandatário falou sobre sua saída.

Guilherme Falcão teve diferentes funções enquanto diretor do futebol leonino e somou diferentes passagens. Com alguns títulos conquistados, relembrou os momentos no clube.



Em seguida, deixou seus agradecimentos ao grupo de atletas e à torcida rubro-negra, no qual fez questão de se mostrar como mais um torcedor do clube.

Por fim, afirmou que somente a torcida leonina pode reerguer o Sport e que estará na Ilha do Retiro como mais um apaixonado pela camisa rubro-negra.

Guilherme Falcão, ex-diretor do Sport - Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

"De tudo, tenho uma única certeza: só a torcida unida é capaz de fazer com que este gigante se erga e enfrente os desafios que tem pela frente. Estarei, ao lado da minha família, presente na Ilha e torcendo, como sempre fiz ao longo destes 40 anos".

Leia a nota na íntegra:



"É com o coração repleto de emoções que anuncio, nesta data, meu desligamento do cargo de Vice-Presidente de Futebol do Sport Club do Recife. Servir a esta instituição centenária foi, sem dúvida, uma das maiores honras da minha vida. Renunciando a parte do tempo que dedicava à minha família e à minha profissão, trabalhei incansavelmente para tentar fortalecer o clube e elevar o nome do Leão da Ilha ao patamar que sua história merece.

Ao longo de todas as passagens que tive pelo futebol do Sport, vivi momentos de alegria e de muita superação, e carrego com orgulho as lembranças de ter participado de grandes conquistas, como a dos títulos da Copa do Nordeste de 2014 e dos Campeonatos Pernambucanos de 2014, 2024 e 2025, além de, fundamentalmente, ter ajudado a recolocar o Sport na Série A do Campeonato Brasileiro. Em todos estes momentos e até o dia de hoje, despido de vaidades, sempre me reconheci como apenas uma peça desta complexa engrenagem.

Aos atletas deixo o meu agradecimento e respeito. Em todo este tempo, reconheci em vocês profissionais dedicados aos propósitos do Sport. Aos funcionários do clube, meu sincero reconhecimento pelo trabalho diário, muitas vezes invisível aos olhos do público, mas essencial para nosso crescimento. Aos demais diretores, minha gratidão pela parceria e confiança durante todo esse período. Dividir as trincheiras com vocês valeu mais do que a própria guerra.

Por fim, à nossa torcida, verdadeira dona do Sport, deixo meu mais sincero agradecimento. Eu vim das arquibancadas. Perdi as contas de quantas aulas eu faltei para ver Leonardo, Nildo e muitos outros treinarem à tarde na Ilha do Retiro. Torci, protestei, chorei e sorri pelo Sport, de modo que sei exatamente o que estão sentindo neste momento. Não era o que imaginávamos, mas é o que estamos vivendo.

De tudo, tenho uma única certeza: só a torcida unida é capaz de fazer com que este gigante se erga e enfrente os desafios que tem pela frente. Estarei, ao lado da minha família, presente na Ilha e torcendo, como sempre fiz ao longo destes 40 anos.

O Sport é eterno, e maiores que qualquer indivíduo são suas glórias e tradições".

Com imensa gratidão,

Guilherme Falcão Lopes

