Futebol de base Sport anuncia Guilherme Oliveira como novo técnico do sub-13 Profissional de 31 anos tem passagem pelo Caruaru City

O departamento de futebol de base do Sport anunciou a chegada de Guilherme Oliveira como novo técnico da equipe sub-13.

Aos 31 anos, o profissional tem passagem recente pelo Caruaru City, onde trabalhou nas categorias sub-12 e sub-13 e integrou a comissão técnica do time profissional na disputa da Série A2 do Campeonato Pernambucano.

“Chego muito motivado e feliz pelo que poderemos desenvolver. O Sport é uma referência na formação de atletas e espero contribuir com o crescimento individual e coletivo dos meninos, ajudando-os a entender e viver os valores do clube desde cedo”, destacou Guilherme.

Executivo das categorias de base, Carlos Brazil reforçou a confiança do clube na escolha do novo técnico.

"Guilherme é um profissional preparado, com excelente conhecimento do processo de formação e perfil totalmente alinhado à metodologia que buscamos aplicar nas nossas categorias. Temos total confiança de que ele é o nome certo para dar continuidade ao trabalho e seguir desenvolvendo nossos atletas dentro da cultura do Sport", disse.

O sub-13 do Sport é o líder do Grupo A do Campeonato Pernambucano, com 12 pontos conquistados em cinco jogos, além de um saldo positivo de 15 gols marcados e apenas três sofridos.



Com informações de assessoria

