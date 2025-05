A- A+

Sport Sem espaço no Sport, Gustavo Maia acerta com o Criciúma Primeiro reforço do Leão para a temporada, atacante foi utilizado em 16 jogos pelo clube

Duas semanas após o Sport anunciar que não contava mais com seu futebol para a sequência da temporada, o atacante Gustavo Maia acertou com um novo clube: o Criciúma, por empréstimo até o término da Série B.

A informação foi divulgada pelo NE45 e confirmada pela Folha de Pernambuco com o empresário do jogador, Deividson Andrews, no início da noite desta segunda-feira (26). O clube catarinense tem a opção de comprar o jogador no fim do vínculo.

Gustavo Maia foi o primeiro reforço do Sport anunciado para a atual temporada, ainda em 10 de dezembro de 2024, após se destacar com a camisa do Náutico durante a disputa do Brasileiro da Série C.

Apesar de boas aparições com a camisa rubro-negra, sobretudo durante a disputa do Pernambucano e da primeira fase da Copa do Nordeste, o jogador marcou apenas um gol, em 16 jogos pelo clube da Ilha do Retiro. Na Série A, foi utilizado apenas no revés leonino para o RB Bragantino, por 1x0, no mês passado.

Pouco utilizado no Brasileiro, teve sua 'saída' da Ilha antecipada no último dia 13. Na ocasião, o Sport divulgou que não contaria com o jogador, além de Matheus Alexandre, Lenny Lobato e Di Placido, para a sequência do ano.

Veja também