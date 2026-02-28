Sáb, 28 de Fevereiro

Sport homenageia Leonardo em uniformes que serão leiloados para vítimas das chuvas em Minas Gerais

Ação ocorre no jogo da ida da final do Campeonato Pernambucano contra o Náutico neste domingo (1º), na Ilha do Retiro

Uniforme do Sport no jogo de ida da final do Campeonato Pernambucano homenageia o ex-atacante Leonardo

O Sport realizará duas homenagens especiais durante a primeira partida da final do Campeonato Pernambucano contra o Náutico neste domingo (1º), às 18h, na Ilha do Retiro.

Uma delas será para celebrar a memória do ex-atacante Leonardo, ídolo do clube que morreu há 10 anos.

Os uniformes utilizados pelos atletas no jogo terão uma estampa personalizada com a imagem do ex-jogador, que marcou história com a camisa rubro-negra.

Em 367 jogos oficiais pelo Sport, Leonardo fez 136 gols e levantou 9 títulos.

Além disso, após o confronto, as camisas serão destinadas a ajudar outra causa especial: as vítimas das chuvas que assolaram Minas Gerais nesta semana.

Em parceria com a Play For a Cause, o Leão anunciou que toda a arrecadação obtida com o leilão dos uniformes será doada para as famílias mineiras atingidas pelas enchentes na região.

"No primeiro jogo da decisão, estaremos relembrando a memória de 10 anos de saudade de Leonardo. Entraremos com homenagem no manto e as camisas serão leiloadas pelo Play For a Cause. Toda a arrecadação será destinada às vítimas das recentes enchentes em Minas Gerais", disse a postagem do Sport.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

