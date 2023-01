Sport homenageia Pelé em camisa utilizada pelo goleiro Renan

A- A+

Perto de estrear na temporada, o Sport vai homenagear Pelé, na noite desta quarta-feira (11), diante do Maguary, em Bonito, pela 2ª rodada do Pernambucano. O tributo está na camisa do goleiro recém-chegado Renan, que vai debutar com a camisa rubro-negra. O Rei do Futebol faleceu no último dia 29, após luta intensa contra o câncer de cólon.

Além de um patch, na parte inferior da camisa, com a tradicional imagem de Pelé dando um soco no ar, a assinatura do Rei também está presente no uniforme amarelo, próximo ao escudo do clube.

