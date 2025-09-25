A- A+

futebol Sport: recuperando espaço, Hyoran projeta clássico contra o Fortaleza Meia está cotado para iniciar como titular no clássico nordestino

Uma das novidades na equipe titular do Sport na última rodada, por conta da suspensão de Lucas Lima, o meia Hyoran vibrou muito com o resultado de 1x0 conquistado em cima do Corinthians, pela Série A.

Porém, agora o foco do Leão da Ilha é no próximo compromisso da competição, neste sábado (27), às 16h, fora de casa, em clássico com o Fortaleza.

Na última vez que enfrentou o adversário, ainda quando defendia o Atlético Mineiro, Hyoran deu duas assistências na vitória por 2x0. São quatro passes para gol somando todos os duelos da carreira diante do time cearense.

“É mais um adversário forte pela frente, sabemos disso, são duas grandes equipes do Brasil duelando pela Série A. Estamos trabalhando muito na semana, todos se dedicando e pensando no compromisso de sábado, focados. Vamos fazer de tudo mais uma vez para conquistarmos o resultado positivo para o Sport”, afirmou.

Hyoran vive expectativa de ter mais oportunidades no Sport - Foto: Paulo Paiva/Sport

Resgate

O treinador Daniel Paulista não vem fazendo apenas um resgate coletivo do time do Sport, como, também, recuperando o nível de alguns jogadores que vinham sendo contestados. O comandante defendeu a utilização do atleta.

"A gente procura trabalhar todos da mesma forma. O Hyoran é um exemplo disso. Quando chegamos, ele também era um jogador que tinha uma certa contestação do torcedor e algumas restrições físicas, o que o impossibilitava de atuar na sua melhor forma. Mas é um atleta muito profissional, que se dedicou e aguardou a oportunidade", começou.

"Procuro sempre nas minhas escolhas usar a coerência, até mesmo para ter o respeito dos próprios atletas. O Hyoran fez por merecer a oportunidade que teve, acho que contribuiu e fez aquilo que nós esperávamos dentro de campo", encerrou o técnico rubro-negro.

Com informações da assessoria

