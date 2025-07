A- A+

Reforço Sport oficializa contratação por empréstimo de Ignacio Ramírez Jogador chega para reforçar o clube na sequência do Brasileirão e permanece no clube até junho de 2026

O Sport oficializou, na tarde deste sábado (12), a contratação por empréstimo do centroavante uruguaio Ignacio Ramírez, de 28 anos. O atleta pertence ao Newell’s Old Boys, da Argentina.

Ramírez desembarcou no Recife na última quinta-feira (10) para a realização de exames médicos e avaliações físicas no CT rubro-negro. Com contrato válido até junho de 2026, o jogador chega para reforçar o clube na sequência do Brasileirão.

Carreira

Com passagens por clubes como Liverpool-URU, Nacional-URU, Saint-Étienne-FRA e Newell’s Old Boys, o atacante soma mais de 280 partidas como profissional, com 129 gols marcados ao longo da carreira.

Em 2023, foi artilheiro do Campeonato Uruguaio pelo Nacional e eleito para a seleção da competição.

Neste ano, Ramírez estava emprestado ao Everton, do Chile. Pela equipe, o jogador atuou em 17 partidas, marcando quatro gols e dando duas assistências.

Reformulação

Vivendo uma reformulação no elenco após a péssima largada no Brasileirão, Ramírez é o quarto jogador anunciado pelo clube. O goleiro Gabriel Vasconcelos, o volante Pedro Augusto e o lateral-esquerdo Kévyson foram as outras contratações.

Outro que pode estar próximo de desembarcar na Ilha do Retiro é o meia-atacante Matheusinho.



