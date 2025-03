A- A+

Sport Sport: Igor Cariús projeta clássico pela semifinal do Pernambucano Para o lateral, presença do torcedor será importante para o Leão largar na frente diante do Santa Cruz

O Sport venceu o CRB na última quarta-feira (5) e garantiu a classificação para a segunda fase da Copa do Nordeste. Agora, neste sábado (8), o Leão volta as atenções para o Campeonato Pernambucano: encara o Santa Cruz na primeira partida da semifinal, às 16h30, na Ilha do Retiro.

Titular no duelo contra o Galo da Pajuçara, o lateral-esquerdo Igor Cariús destacou a importância da vitória e da consequente classificação no Nordestão.

“Foi uma vitória muito importante diante do nosso torcedor, que nos apoiou durante todo o jogo e foi uma peça-chave para que pudéssemos alcançar o triunfo e garantir a vaga na próxima fase da Copa do Nordeste. Essa classificação é muito importante, pois traz uma tranquilidade ainda maior para a sequência da temporada”, disse.

Das 16 partidas do Sport na temporada, Igor Cariús disputou oito duelos e vive a expectativa de aparecer na formação inicial no Clássico das Multidões. Projetando o confronto, o defensor ressaltou a importância da torcida e destacou a importância do Sport iniciar a semifinal vencendo o rival.

“As partidas eliminatórias são sempre diferentes, têm um clima diferente, ainda mais em um clássico. É aquele jogo que todo mundo gosta de jogar. Estamos fazendo uma preparação totalmente voltada para essa primeira partida. É importante jogar com o apoio da nossa torcida, sabemos da força da Ilha e do apoio que nosso torcedor nos dá, então vamos buscar a vitória para começarmos bem essa eliminatória”, concluiu.

