Julgamento Sport: Igor Cariús terá recurso julgado pelo STJD nesta quinta-feira (28); veja lista de jogadores O lateral-esquerdo do Sport foi condenado no mês passado a 540 dias de suspensão e multa de R$ 50 mil

Condenado a 540 dias e multa de R$ 50 mil, Igor Caríus terá o recurso julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) nesta quinta-feira (28). Além do lateral-esquerdo do Sport, a situação de outros onze jogadores será analisada em audiência relatada pelo auditor Paulo Feuz.

Cariús recebeu a sentença no dia 9 de agosto pela 2ª Comissão Disciplinar do tribunal. Ele já estava punido de forma preventiva pelo tribunal desportivo.

O lateral-esquerdo segue treinando com o elenco do Sport e aguarda o resultado do julgamento. Sua última partida pelo Leão foi na 20° rodada da Série B, no dia 28 de julho, contra o CRB.

Confira a lista dos jogadores que terão o recurso julgado nesta quinta-feira (28):

– Igor Cariús – 540 dias e multa de R$ 50 mil (Art 243)

– Nino Paraíba – 480 dias e multa de R$ 40 mil (Art 243)

– Bryan Garcia – 360 dias e multa de R$ 30 mil (Art 243)

– Diego Porfírio – 360 dias e multa de R$ 30 mil (Art 243) + R$ 40 mil de multa (Art 191)

– Alef Manga – 360 dias e multa R$ 30 mil (Art 243)

– Vitor Mendes – 430 dias e multa de R$ 40 mil (Art 243)

– Sávio – 360 dias e multa de R$ 30 mil (Art 243)

– Dadá Belmonte – 720 dias e multa de R$ 70 mil (Art 243)

– Thonny Anderson – absolvido (Art 242) e multa de R$ 40 mil (art 191)

– Jesus Trindade – absolvido (Art 243 e 191)

– Sidcley – absolvido (Art 243 e 191)

– Pedrinho – absolvido (Art 243 e 191)

