Sport atualiza estado de Igor Cariús; lateral permanece em São Paulo para exames

O Sport teve um susto nos instantes finais do duelo contra o São Paulo, neste sábado (29), no Morumbis. Aos 48 minutos do segundo tempo, o lateral-esquerdo Igor Cariús foi atingido por uma bolada no rosto e ficou desacordado em campo, sendo retirado de ambulância.

De acordo com o diretor médico do clube, André Gomes, o jogador chegou consciente ao posto médico do estádio e, por precaução, foi encaminhado ao hospital HCor para a realização de uma tomografia, a fim de descartar qualquer problema mais sério.

Com isso, Cariús não retornará ao Recife junto com a delegação rubro-negra na noite deste sábado. A expectativa é que ele viaje de volta neste domingo (30), dependendo da liberação médica.

Decisão

O Sport volta a campo nesta quarta-feira (2), às 21h30, para enfrentar o Retrô na grande final do Campeonato Pernambucano de 2025. A partida será disputada na Ilha do Retiro.

