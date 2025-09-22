Sport reconhece erro na Ilha do Retiro em jogo contra o Corinthians e pede desculpas à torcida
Leão admitiu que falhou na operação do setor Cadeira de Ampliação
A primeira vitória do Sport na Série A, diante do Corinthians no último domingo (21), contou com a festa da torcida na Ilha do Retiro, mas também com falhas operacionais.
O próprio clube reconheceu os erros e, nesta segunda-feira (22), pediu desculpas aos torcedores rubro-negros que estiveram na Ilha do Retiro.
Por meio de nota, o Sport informou que houve um erro no setor de Cadeiras de Ampliação e que a decisão de isolar o espaço foi tomada pelos órgãos de segurança.
"A decisão de isolar parte do espaço foi tomada pelos órgãos de segurança. O Clube, entretanto, falhou ao não realizar de forma rápida os ajustes para melhorar o conforto do torcedor ao longo da partida e evitar o transtorno ocorrido. No intervalo da partida, o espaço reservado para as famílias dos jogadores foi diminuído para dar mais espaço aos torcedores rubro-negros", explica o Leão por meio de nota enviada à Folha de Pernambuco.
O Sport informou que na reunião pós-jogo realizada nesta segunda que todos os pontos foram discutidos e encaminhados para solução.
"O Sport pede desculpas aos torcedores afetados e reforça seu compromisso de aprimorar a operação já a partir das próximas partidas, garantindo uma experiência à altura das expectativas de todos", completa a nota rubro-negra.