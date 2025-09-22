Seg, 22 de Setembro

Futebol

Sport reconhece erro na Ilha do Retiro em jogo contra o Corinthians e pede desculpas à torcida

Leão admitiu que falhou na operação do setor Cadeira de Ampliação

Sport pediu do desculpas por erro no setor Cadeira de Ampliação Sport pediu do desculpas por erro no setor Cadeira de Ampliação  - Foto: Paulo Paiva/ Sport Recife.

A primeira vitória do Sport na Série A, diante do Corinthians no último domingo (21), contou com a festa da torcida na Ilha do Retiro, mas também com falhas operacionais. 

O próprio clube reconheceu os erros e, nesta segunda-feira (22), pediu desculpas aos torcedores rubro-negros que estiveram na Ilha do Retiro. 

Por meio de nota, o Sport informou que houve um erro no setor de Cadeiras de Ampliação e que a decisão de isolar o espaço foi tomada pelos órgãos de segurança. 

"A decisão de isolar parte do espaço foi tomada pelos órgãos de segurança. O Clube, entretanto, falhou ao não realizar de forma rápida os ajustes para melhorar o conforto do torcedor ao longo da partida e evitar o transtorno ocorrido. No intervalo da partida, o espaço reservado para as famílias dos jogadores foi diminuído para dar mais espaço aos torcedores rubro-negros", explica o Leão por meio de nota enviada à Folha de Pernambuco. 

O Sport informou que na reunião pós-jogo realizada nesta segunda que todos os pontos foram discutidos e encaminhados para solução.

"O Sport pede desculpas aos torcedores afetados e reforça seu compromisso de aprimorar a operação já a partir das próximas partidas, garantindo uma experiência à altura das expectativas de todos", completa a nota rubro-negra.
 

