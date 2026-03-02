A- A+

Sport Sport: Incomodado com tema Zé Lucas, Roger garante volante de titular na Copa do Brasil Prata da casa estreou, em 2026, na segunda etapa do Clássico dos Clássicos, no último domingo (1º)

O técnico do Sport, Roger Silva, demonstrou insatisfação com algumas perguntas feitas pelos jornalistas após o empate com o Náutico, no último domingo (1º), na Ilha do Retiro, pelo primeiro jogo da final do Campeonato Pernambucano. Entre os questionamentos, um sobre Zé Lucas gerou incômodo no treinador. Mais uma vez, a joia leonina iniciou a partida entre os reservas. Desta vez, no entanto, o volante foi utilizado na segunda etapa, fazendo sua estreia em 2026.

O comandante do Sport lembrou a lesão de Zé Lucas no início da temporada para defender a titularidade de Zé Gabriel, contratado pelo clube no começo do ano.

"Eu já expliquei isso. O Zé Lucas machucou, você sabe disso? Teve uma lesão de grau 2, ficou 24 dias parado. A equipe começou de um jeito, e quando comecei a pré-temporada, ele era o titular da equipe. Eu entendo muito sobre isso", enfatizou Roger, antes de elogiar as atuações de Zé Gabriel.

"Quem é o maior ladrão de bola do campeonato hoje? Zé Gabriel. É um cara que dá um equilíbrio no nosso meio-campo. Não estou aqui para fazer comparativo entre Zé Lucas e Zé Gabriel, assim como não estou para comparar Halls e Thiago Couto. Tem coisas que não controlo, como uma lesão do Zé Lucas. Não controlo, ele ia ser o titular da equipe, estava treinando como titular", prosseguiu.

Com a decisão do Campeonato Pernambucano acontecendo entre o compromisso rubro-negro pela Copa do Brasil, Roger deixou claro que pretende utilizar Zé Lucas como titular na quinta-feira (5). Na oportunidade, o Sport vai até o Espírito Santo, onde encara a Desportiva Ferroviária, às 19h, pela segunda fase.

"Já disse algumas vezes, é uma prata da casa, deve iniciar jogando na quinta-feira, a gente está tentando minutar, mas de alguma forma eu preciso ser justo. Não dá para sair atropelando os processos. Não fui eu que combinei com isso, o atleta teve uma lesão, ficou um tempo fora", falou o técnico.

Apesar da queda do Sport para a Série B em 2025, Zé Lucas foi um dos poucos destaques da equipe ao longo da temporada. Foram 34 partidas e quase 2.500 minutos em campo para a joia da Ilha do Retiro, além de outras 14 atuações junto à seleção sub-17. Neste ano, o atleta teve que tratar uma fibrose antes de trabalhar integralmente com os demais companheiros.

