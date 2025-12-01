A- A+

Sport Sport informa início de pagamento a credores trabalhistas previstos em Recuperação Judicial Segundo o clube, mais de 160 credores receberam a primeira parcela do acordo na última sexta-feira (28)

O Sport informou ter iniciado na última sexta-feira (28) o pagamento dos credores trabalhistas previstos no Plano de Recuperação Judicial. Segundo o clube, mais de 160 credores receberam a primeira parcela do acordo. O cronograma prevê a quitação dos débitos com este grupo em até um ano.

Os trabalhistas beneficiados neste momento são funcionários, ex-funcionários e participantes da campanha de mediação realizada no ano passado.

Conforme o publicado pelo Sport, "uma parte destes credores já havia recebido 80% dos respectivos créditos em razão da campanha de mediação, e agora, com o pagamento da primeira parcela, receberam o percentual residual de 20%". Ainda de acordo com o clube, também foram pagos funcionários ativos com valores de até R$ 3.500,00, além de outros credores que receberam parcelas entre R$ 300 e R$ 30 mil.



Atualmente, o clube deve aproximadamente R$ 113 milhões a três classes distintas. Além do grupo de trabalhistas, o Rubro-negro tem dívidas junto a quirografários (empresários e grandes empresas), e empresas de pequeno porte e microempresas. Os pagamentos destinados a estes dois grupos, porém, serão realizados conforme o período de carência e outras condições aprovadas em assembleia.

